Crimeea, vizată într-un ”atac cu dronă”, anunţă guvernatorul Sevastopolului, Mihail Razvojaiev

”Are loc un atac cu drone”, anunţă într-o postare pe Telegram guvernatorul regiunii administrative Sevastopol din Crimeea instalat de către Moscova Mihail Razvojaiev.

”Forţele noastre de apărare aeriană sunt pe cale să acţioneze în acest moment”, anunţă el.

The air defense system is active in #Sevastopol , #Crimea . The movement of passenger sea transport was suspended. pic.twitter.com/4AEe0llq4K

❗️???????????????? Just after 18:00 Kyiv Time, explosions were heard a few kilometers south of Sevastopol and near Yevpatoriya. Air defense operated on Ukrainian drones coming from the Black Sea, likely Mugin-5s. pic.twitter.com/b5FzA5M0j9