Congresul Partidului Comunist Chinez a început. Xi Jinping va deveni cel mai puternic lider după Mao

Preşedintele Xi Jinping şi-a apărat ferm politica drastică de luptă împotriva COVID-19 în deschiderea congresului, potrivit AFP.

În absenţa vreunei lovituri de teatru, această nouă încoronare, care ar trebui să aibă loc pe 23 octombrie a doua zi după încheierea congresului, îl va face cel mai puternic lider de la întemeietorul regimului, Mao Tse-tung (1949-1976).

Cel de-al 20-lea Congres al PCC intervine "într-un moment critic în care întregul partid şi oamenii de toate etniile sunt angajaţi pe drumul spre construirea unei ţări socialiste moderne", a spus Xi în discursul său de deschidere în faţa celor aproximativ 2.300 de delegaţi adunaţi în uriaşul Palat al Poporului, în Piaţa Tiananmen din Beijing.

Ajuns la tribună sub aplauzele zgomotoase, Xi Jinping, 69 de ani, a început să facă bilanţul ultimilor cinci ani şi să-şi prezinte foaia de parcurs pentru următorii cinci, în cadrul unui discurs aşteptat să fie fluviu: cel din 2017 a durat trei ore şi jumătate.

El a criticat "forţele externe" care se amestecă în Taiwan, o insulă pe care regimul chinez o consideră a fi teritoriul său. El a mai spus că Hong Kong-ul a trecut "de la haos la guvernare" după preluarea sub un control strict de către Beijing a teritoriului unde au avut loc proteste uriaşe pro-democraţie în 2019, scrie Agerpres.

Dar, în timp ce una dintre principalele întrebări se referea la menţinerea unor măsuri sanitare stricte pentru a lupta împotriva pandemiei de coronavirus - strategia "zero Covid" inseparabilă de preşedintele chinez -, Xi a afirmat că China a privilegiat vieţile omeneşti mai presus de orice.

China "a protejat la nivel înalt siguranţa şi sănătatea oamenilor şi a obţinut rezultate pozitive semnificative prin coordonarea prevenirii şi controlului epidemiei cu dezvoltarea economică şi socială", a spus el.

