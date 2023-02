Comandantul forțelor ruse din Belarus s-a filmat dezbrăcat, în baie. Imagini virale cu „generalul gol al lui Putin” | VIDEO

Comandantul forțelor ruse din Belarus, Alexandr Matovnikov s-a filmat în baie, purtând doar un prosop. Imaginile au apărut inițial pe Telegram și în scurt timp s-au răspândit pe internet.

1/ A faction within the Russian state seems to have gone down the traditional route of leaking a compromising video on an opponent, in this case showing Lieutenant General Alexander Matovnikov apparently performing a strip-tease for one of his girlfriends.pic.twitter.com/cNShgzyCFZ