Cine este Yahya Sinwar, liderul Hamas care a condus operațiunea contra Israelului. A stat 24 de ani în închisoare

Yahya Sinwar, născut în 1962 în Gaza, este liderul Hamas și membru al Biroului Politic al organizației, încă din 2017. El este considerat a fi una dintre principalele figuri care fac legătura între Biroul Politic al Hamas și aripa sa armată Brigăzile Izz al-Din al-Qassam (IQB), conform ecfr.eu.

El a condus o reevaluare a relațiilor externe ale Hamas, inclusiv o îmbunătățire a relațiilor cu Egiptul. De asemenea, Sinwar a lăsat să se știe că va pedepsi pe oricine va obstrucționa procesul de reconciliere cu Fatah. De asemenea, se pare că a trimis emisari la Mahmoud Abbas, oferindu-se să integreze IQB într-o forță națională de securitate palestiniană sub controlul Autorității Palestiniene.

Sinwar a fost arestat de Israel în mai multe rânduri, petrecând în total 24 de ani în închisoare. El s-a numărat printre prizonierii palestinieni eliberați în schimbul soldatului israelian Gilad Shalit în 2011. Sinwar ar fi contribuit la înființarea forței de securitate internă a Hamas („al-Majd”) în 1988.

În septembrie 2015, Sinwar a fost inclus pe lista teroriștilor globali special desemnați (Specially Designated Global Terrorist - SDGT) de către Departamentul de Stat al SUA.

În 2017, Hamas l-a ales pe Yahya Sinwar ca viitor lider în Fâșia Gaza, intensificând astfel temerile că Israelul și gruparea s-ar putea îndrepta spre o nouă rundă de confruntări mortale, scrie The Guardian.

Yahya Sinwar a preluat funcția de prim-ministru de la premierul Ismail Haniyeh, care a candidat pentru conducerea întregii organizații a grupării islamiste. Haniyeh a fost prim-ministru al guvernului Hamas din Gaza de la preluarea puterii în 2007.

Alegerea lui Sinwar a pus capăt unei lupte interne de lungă durată în cadrul Hamas între aripa armată și cea politică a grupului, pe fondul nemulțumirilor tot mai mari din Gaza față de grup.

Alegerea lui Sinwar pare să fi rezolvat, de asemenea, un conflict geografic între „locuitorii din Gaza”, precum Sinwar, și „cei care trăiesc în străinătate”, reprezentați de persoane precum Khaled Meshal, liderul suprem al Hamas, care trăiește în exil.

Perspectiva lui Sinwar, spun analiștii, este mult mai restrânsă la Gaza decât cea a lui Meshal sau a altor membri ai vechii gărzi din conducerea politică a Hamas, care sunt preocupați de negocierile de lungă durată privind unitatea națională cu Fatah-ul lui Mahmoud Abbas în Cisiordania.

De la eliberarea sa de către Israel în 2011, Sinwar și-a consolidat puterea în aripa militară secretă și se crede că a ordonat execuția unui rival de top, în 2016, în cadrul unei lupte pentru putere.

Sinwar este considerat de către oficialii israelieni din domeniul securității drept una dintre cele mai intransigente dintre cele trei figuri care au condus aripa militară a Hamas.

Forțele de Apărare ale Israelului au recâștigat controlul asupra tuturor comunităților evreiești de-a lungul graniței cu Gaza și în zona Învelișului Gaza, a anunțat, luni, dimineață FDI, conform Jewish Press.

Cu toate acestea, oficialii militari au avertizat locuitorii că este posibil ca teroriștii să rămână în continuare în zonă.

Soldații IDF au ucis un terorist Hamas în Kibbutzul Kfar Aza, în apropiere de granița cu Gaza, luni dimineața.

„Schimburile de focuri de armă continuă între forțele noastre și teroriști”, afirmă FDI într-o scurtă declarație.

Purtătorul de cuvânt al FDI, contraamiralul Daniel Hagari, a declarat, luni dimineață, în cadrul unui briefing de presă, că Hamas este terminat.

„Yahya Sinwar este comandantul atacului și este un om mort”, a declarat Hagari.

Hamas started a war against Israel with the worst massacre of innocent civilians in Israel’s history.

We paid a heavy price; but we will restore security to the people of Israel.

Full statement from @IDFspokesperson: pic.twitter.com/ZzIZuaqvsP