Cine e atacatorul din Texas, care a ucis 8 oameni la mall. Ar fi purtat un ecuson: ”Escadronul Morții de Extremă Dreapta”

Potrivit BBC News, atacatorul, care a fost împușcat mortal la fața locului de un ofițer de poliție, a fost identificat ca fiind Mauricio Garcia, în vârstă de 33 de ani.

Anchetatorii analizează acum rețelele de socializare, pentru a vedea dacă există elemente de identificare a ideologiei acestuia, relatează CBS News, partenerul american al BBC.

În timpul atacului la mall-ul din Texas, el ar fi purtat un ecuson pe haine cu literele RWDS, care înseamnă "Right Wing Death Squad" (”Escadronul Morții Extrema Dreaptă”, în traducere, n. red.).

Aceasta este o sintagmă populară în rândul extremiștilor de dreapta și a grupărilor de ”supremație albă”, notează BBC.

UPDATE AND CORRECTION

Police says Mauricio Garcia is 33 years old. That means all the photos on twitter are INCORRECT.

Why, because the Mauricio Garcia being shown on twitter is 36 years old, with birthdate 10-29-1986.https://t.co/i1eYe9N15R pic.twitter.com/vynzw298kr