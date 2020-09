Cine e femeia din România care l-a impresionat pe Papa Francisc. Suveranul Pontif a creat o felicitare cu chipul ei

Papa Francisc a creat o felicitare cu imaginea unei românce, pe care a întâlnit-o în timpul călătoriei sale în România, în 2019.

Potrivit agenției www.agensir.it, Papa Francisc le oferă celor care vin în audiență - episcopi, șefi de dicaster, colaboratori și invitați primiți în Palatul Apostolic - o felicitare cu imaginea unei bunici din Iași.

Vatican Insider dezvăluie că este vorba despre o felicitare creată chiar de Suveranul Pontif, care înfățișează o bunică din Iași de își ține neputul de câteva luni în brațe.

În timp ce Papa Francisc trecea prin mulțime, cu ocazia întâlnirii cu românii strânși în Piața Palatului Culturii din Iași (1 iunie 2019), bunica a ridicat copilul peste bariere pentru a i-l arăta Suveranului Pontif, care și-a întors privirea și a fost emoționat, așa cum a mărturisit el însuși românilor.

"Termin, dar nu vreau să omit să menționez o experiență pe care am avut-o când am intrat în piață. Era o femeie în vârstă, destul de bătrână, bunică. În brațe avea pe nepotul ei, mai mult sau mai puțin de două luni, nu mai mult. Când am trecut, mi l-a arătat. A zâmbit și a zâmbit cu un zâmbet de complicitate, de parcă mi-ar spune: 'Uite, acum pot visa!' ", a scris Papa pe felicitare.

Potrivit Vatican Insider, acesta ar fi fost motivul vizitei surpriză pe care Papa Francisc l-a făcut, la sfârșitul lunii august, la biblioteca de editare a Vaticanului.

În antetul felicitării, în schimb, este citată o frază a profetului Ioel, pe care Papa o repetă adesea în timpul întâlnirilor cu tinerii, pentru a sublinia importanța legăturii dintre generații: „După aceasta, îmi voi revărsa spiritul asupra fiecărui om iar fiii și fiicele voastre vor deveni profeți; bătrânii tăi vor avea vise, tinerii tăi vor avea viziuni (Gl 3,1) ”.

Nu este prima dată când Papa tipărește un pliant ca suvenir pentru situații care îi rămân aproape de inimă, scrie sursa citată.

În timpul călătoriei cu avionul spre Chile, în ianuarie 2018, Papa Francisc i-a pus pe jurnaliști să distribuie imaginea copilului din Nagasaki, care-l poartă pe umeri pe fratele său mai mic, care a murit în timpul bombardamentului atomic.