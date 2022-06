Cel puţin nouă răniţi, inclusiv doi grav, la Paris, într-un incediu într-un bloc cu patru etaje

Un incendiu a izbucnit într-un imobil, situat pe Rue de Longchamp, în arondismentul al XVI-lea. 100 de pompieri au acţionat pentru a-l lichida, a declarat pentru Le Figaro, Brigada de Pomperi din Paris.



Potrivit unui „bilanţ provizoriu”, nouă persoane au fost rănite în incendiu, dintre care două grav.

Pompieri au evacuat locuitorii imobilului, care se aflau la ferestre.

Ei efectuează verificări în apartamente, în căutare de eventuale victime.



