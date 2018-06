Cel puțin cinci persoane au murit după ce un avion s-a prăbușit în India

Avionul, un model Beechcraft King Air C90, avea la bord în jur de 10 persoane și se pregătea să aterizeze când s-a prăbușit în apropiere de Ghatkopar. Bilanțul victimelor nu a fost confirmat oficial.

Aeronava era închiriată de guvernul statului Uttar Pradesh.

Pe Twitter, martorii au publicat imagini surprinse după prăbușirea aeronavei.

Uttar Pradesh government aircraft crashes near Sarvoday Nagar in Mumbai’s Ghatkopar. More details awaited https://t.co/evJ316E4bw

(????credit: ANI) pic.twitter.com/rznUIORT47