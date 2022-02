Cel puţin 14 morţi în urma furtunilor care au măturat Europa. VIDEO

Mai multe decese au fost raportate în Germania, Ţările de Jos, Marea Britanie şi Polonia ca urmare a trecerii a trei cicloane, numite Zeynap, Dudley şi Eunice, conform DPA.

Mii de gospodării au rămas fără curent electric în Marea Britanie, unde furtuna Eunice a adus vânturi puternice şi ploi abundente şi a provocat daune de milioane de lire sterline. Trei persoane au decedat.

În Marea Britanie, sunt prognozate şi pentru zilele următoare vânturi puternice, care ar putea afecta călătoriile, sursele de alimentare cu energie electrică şi operaţiunile de intervenţie.

Patru persoane au murit în Ţările de Jos din cauza furtunii, trei dintre acestea în urma căderii unor copaci şi alta într-un accident rutier.

Cel puţin trei persoane şi-au pierdut viaţa în Germania din cauza furtunii Zeynep. Numeroşi arbori au fost dezrădăcinaţi, mai multe clădiri au fost deteriorate, iar unele obiecte au fost luate pe sus de vânt, pompierii primind mii de solicitări de intervenţie.

Asiguratorii din Germania au estimat că daunele depăşesc 900 de milioane de euro (1 miliard de dolari), notează DPA.

Transportul feroviar la nivel naţional a suferit numeroase întreruperi în Germania, pe unele linii fiind preconizate întârzieri până luni.

Serviciul german de meteorologie a avertizat că rafalele puternice de-a lungul zonelor de coastă vor continua până marţi, existând pericolul de cădere a unor arbori.

În Polonia, patru persoane şi-au pierdut viaţa în timpul furtunii, iar cel puţin una a fost rănită. Pompierii polonezi au fost solicitaţi să intervină în aproximativ 13.000 de incidente în cursul nopţii din cauza furtunii Zeynep, potrivit unui purtător de cuvânt.

Numeroşi copaci doborâţi de vântul puternic au blocat drumurile, iar mai multe acoperişuri au fost luate pe sus. O tablă de mari dimensiuni a fost smulsă de pe Muzeul Naţional din Szczecin. Zeci de mii de gospodării au rămas fără electricitate, în special în Pomerania de Vest.

Premierul polonez Mateusz Morawiecki a solicitat populaţiei să rămână în spaţiile interioare, în timp ce compania feroviară PKP a recomandat amânarea călătoriilor.

În Republica Cehă, aproximativ 26.000 de gospodării au rămas curent electric, iar administraţia din Praga a îndemnat populaţia să nu se aventureze în parcuri sau în păduri.

Germany is being hit by Hurricane #Zeynep , which has killed at least two people. #storm #hurricane #Germany pic.twitter.com/bvFNhxlVw3

The #Zeynep storm affects #Europe. Dealing with the roof in such strong storms is very risky. See how a person flies like this.#StormEunice #Stormeustice #Storm #Eunicestorm pic.twitter.com/rUzxAuPhm1