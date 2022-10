Ce s-a întâmplat la Consulatul Rusiei din New York, după anexarea rusă a patru regiuni din Ucraina. VIDEO ȘI GALERIE FOTO

Gestul pare a fi unul de protest, în urma anexării de către Rusia a patru regiuni din Ucraina, potrivit AFP, citat de Agerpres.

Vineri la orele prânzului, pete şi dungi mari de vopsea roşie acopereau pe câţiva metri în înălţime şi lăţime faţada Consulatului, o clădire în stil renascentist situată în cartierul Upper East Side din Manhattan, potrivit unui fotoreporter France Presse.

This is #Russia's Consulate General office in #NewYork this afternoon.

Russian diplomats complain they asked the US State Department to increase security twice this week, but nothing has been done.#StandWithUkraine #StopRussiaNOW pic.twitter.com/cb87dsMnel