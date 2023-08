Ce a făcut o mireasă după ce a aflat că soțul ei a avut o aventură cu fotografa angajată să facă poze la nuntă

Povestea șocantă a fost dezvăluită pe Reddit de către utilizatorul Wedding Dude, scrie Daily Mail.

Acesta a dezvăluit că a angajat o fotografă, în vârstă de 20 de ani, să facă poze la o nuntă, însă a fost contactat după ceva timp de mireasă, care i-a cerut banii înapoi pentru că a aflat că fotografa a avut o aventură cu soțul ei.

Postarea, care a fost împărtășită pe rețelele de socializare la începutul acestei săptămâni, sună astfel: „La începutul acestei veri am făcut fotografii la o nuntă. Cel de-al doilea fotograf nu a putut ajunge, așa că am găsit pe internet pe altcineva care mi s-a părut că face o treabă bună. Fotografiile au fost editate, livrate clientului, totul a fost bine. Apoi, în această dimineață, am primit un e-mail de la mireasă. Voia o rambursare pentru că doamna pe care o angajasem ca fotograf secundar pentru ziua respectivă a ajuns să se culce cu soțul ei la un moment dat după nuntă, și mi-a trimis și fotografii din telefonul lui pentru a dovedi acest lucru”.

Utilizatorul anonim a cerut insistent un sfat.

„Nu am răspuns încă, dar care este cel mai bun lucru de făcut în această situație? Ea m-a angajat pentru o lucrare, iar lucrarea a fost finalizată și produsul a fost livrat. Dar, de asemenea, simt că acest lucru ar fi ca și cum aș fi fost un plimbător profesionist de câini, care a plimbat câinele unui client, apoi s-a întors și l-a împușcat mai târziu. Bineînțeles că cel de-al doilea fotograf este considerat un contractor privat și nu un angajat. Oricum, care este cel mai bun lucru de făcut acum? Chiar îmi pare rău pentru această doamnă, dar sunt și o mulțime de bani pe care trebuie să îi dau înapoi pentru o muncă care a fost făcută”.

Fotografa a negat inițial fapta, apoi, după ce i-au fost arătate pozele, a confirmat că a avut doar o aventură cu soțul femeii.

Sursa: Daily Mail Etichete: , , Dată publicare: 12-08-2023 14:56