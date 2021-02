Catastrofă în India. Zeci de oameni au murit după ce un ghețar s-a prăbușit într-un lac

De asemenea, viitura formată în urma acestui incident a determinat evacuarea satelor din aval, informează Reuters, potrivit Agerpres.

"Numărul concret al victimelor nu a fost deocamdată confirmat", dar ne temem că între 100 şi 150 de persoane au murit, a declarat Om Prakash, secretar-general al guvernului din statul indian Uttarakhand, unde s-a produs incidentul.

Glacier burst in Chamoli, Uttarakhand. Pray for the people of Uttarakhand ???????????????????????? #UttarakhandDisaster pic.twitter.com/muNAsJszrZ

Un martor ocular afirmă că a văzut un "zid" de praf, roci şi apă, după ce o avalanşă s-a produs în valea unui râu.

"Viitura s-a produs foarte repede, nu am avut timp să alertăm pe nimeni", a declarat Sanjay Singh Rana, care locuieşte într-o zonă înaltă a satului Raini, într-o conversaţie telefonică purtată cu jurnaliştii de la Reuters. "Am crezut că şi noi vom fi luaţi de viitură", a adăugat el.

Gushing water of #Dhauliganga #Chamoli avalanche, #WATCH | A massive flood in Dhauliganga seen near Reni village, where some water body flooded and destroyed many river bankside houses due to cloudburst. Casualties feared. team of @ITBP_official personnel rushed for rescue pic.twitter.com/264p8MoQho