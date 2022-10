Carambol înfiorător pe autostradă. 60 de mașini s-au făcut praf într-un minut. VIDEO

Pe aproape doi kilometri, mai multe benzi au fost închise circulației. Chemați de urgență, pompierii de la descarcerare și-au făcut loc cu greu ca să îi scoată pe pasagerii prinși între caroserii.

O persoană a fost găsită moartă, iar alte 3 au avut nevoie de îngrijiri medicale. Traficul a fost deviat.

Accidentul s-a produs pe fondul unei ceți dense, din cauza șoferilor care nu au adaptat viteza corespunzător.

US: Dozens of vehicles crash in fog on Oregon highway; one killed | Latest updates: https://t.co/psapwYOfBE

.

.#US #Fog #Highway pic.twitter.com/vyNWAYvGm6