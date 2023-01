Cântăreţul Barrett Strong, colaborator celebru al casei de discuri Motown, a murit la 81 de ani

"Cu tristeţe imensă, vă anunţăm moartea legendarului cântăreţ şi compozitor de la Motown, Barrett Strong", precizează reprezentanţii acestui muzeu, situat în oraşul american Detroit, într-un comunicat publicat pe Twitter.

Născut în Mississippi, Barrett Strong şi-a petrecut copilăria în Detroit, capitala industriei americane a automobilului, şi a lansat în 1959 piesa "Money (That's What I Want)", primul succes obţinut de Motown, o mare casă de discuri afro-americană, care avut o influenţă uriaşă asupra stilurilor muzicale soul şi R&B, precum şi dincolo de acestea.

Alături de un alt producător de la Motown Records, Norman Whitfield, a participat la compunerea altor cântece de mare succes din istoria casei muzicale, inclusiv a single-ului "I Heard It Through the Grapevine", făcut celebru de Marvin Gaye în 1968, şi unor cântece din repertoriul grupului The Temptations, precum "Just My Imagination (Running Away with Me)" din 1971.

Cântecele sale compuse alături de Norman Whitfield "erau revoluţionare prin sonorităţile lor şi întruchipau spiritul acelei epoci", a declarat duminică fondatorul Motown, Berry Gordy, citat de revista Billboard.

"Barrett era un membru fondator al familiei Motown, ne va lipsi foarte mult", a adăugat el.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 30-01-2023 15:43