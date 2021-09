Cântăreața Maria Mendiola a murit la vârsta de 69 de ani

Profimedia

Cântăreața Maria Mendiola, fostă componentă a grupului vocal Baccara, a murit, sâmbătă, la Madrid, la vârsta de 69 de ani, informează BBC.

Decesul artistei a fost anunțat de Cristina Sevilla, colega acesteia de trupă.

„Draga mea Maria, o artistă minunată, dar mai presus de toate prietena mea, ne-a părăsit azi. Nu pot decât să-ți mulțumesc pentru dragostea pe care am primit-o din partea ta”, a scris, pe Instagram, Cristina Sevilla.

În 1977, Maria Mendiola a format grupul Baccara împreună cu Mayte Mateos.

Cele două au cântat piese celebre, precum „Yes Sir, I Can Boogie”, „Don’t Leave Me This Way” sau „Sorry I’m a Lady”.

La jumătatea anilor '80, Mendiola şi Mateos au decis nu mai colaboreze, lansând două versiuni ale grupului – Baccara şi New Baccara – care au înregistrat şi susţinut concerte separat.

Versiunea lui Mendiola, cu Marisa Pérez, a avut ceva mai mult succes, cu piese ca „Touch Me”, „Fantasy Boy” şi „Call Me Up”.

În 2008, Marisa Pérez a fost diagnosticată cu artrită și a renunțat la colaborarea cu Maria Mendiola. Ea a fost înlocuită cu Cristina Sevilla.