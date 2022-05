Bill Gates, testat pozitiv pentru COVID-19. Care este starea actuală a miliardarului american

"Mă confrunt cu simptome ușoare și urmez sfatul experților, izolându-mă până când voi fi din nou sănătos. Sunt norocos că sunt vaccinat și întărit și am acces la teste și la o îngrijire medicală excelentă", a scris Bill Gates într-un mesaj pe Twitter, potrivit baha.com.

I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again.