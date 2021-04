Bernie Madoff a murit în închisoare la 82 de ani. El a orchestrat cea mai mare fraudă din istoria SUA

Bernie Madoff a fost condamnat la 150 de ani de închisoare pentru săvârșirea celui mai mare sistem Ponzi din istoria SUA. Acesta a murit miercuri la vârsta de 82 de ani, relatează Axios.

Madoff a pledat vinovat în 2009 pentru o fraudă de miliarde de dolari despre care anchetatorii au spus că a început în anii 1970 și a înșelat până la 37.000 de persoane în 136 de țări - inclusiv victime cu profil înalt, precum Steven Spielberg, actorul Kevin Bacon, potrivit CNBC.

Printre victime se mai numără: fostul proprietar al New York Mets Fred Wilpon, pitcherul Hall of Fame Sandy Koufax și câștigătorul Premiului Nobel pentru pace Elie Weisel - și investitori obișnuiți, precum Burt Ross, care a pierdut 5 milioane de dolari în schemă .

În iunie 2020, un judecător a respins o cerere de eliberare, spunând că Madoff a comis „una dintre cele mai flagrante infracțiuni financiare din toate timpurile” și că „mulți oameni încă suferă”.

Bernard Madoff a fost cunoscut drept cel mai mare escroc de bursă din istorie. Fondator și director executiv al bursei National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) de pe Wall Street, New York – cea mai mare bursă din lume după New York Stock Exchange –, Madoff a fraudat statul american, pe parcursul a 48 de ani, cu suma de 65 de miliarde de dolari. La 11 decembrie 2008, pe când avea 71 de ani, a fost judecat, găsit vi­no­vat la 11 capete de acuzare și con­dam­nat la 150 de ani de închisoare.

La doi ani după ce a fost arestat, în decembrie 2011, fiul său mai mare Mark Madoff a fost găsit spânzurat în apartamentul său.

Un an mai târziu, în decembrie 2012, Peter Madoff, fratele său, a fost condamnat la zece ani de închisoare cu privire la fraudă contabilă. El urmează să fie eliberat dintr-o închisoare federală de la Miami în august 2020.