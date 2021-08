Bandajul de pe ceafa lui Kim Jong-un, un nou mister care stârnește semne de întrebare cu privire la starea sa de sănătate

Această situație a stârnit noi speculații legate de starea de sănătate a liderului de la Phenian.

Pansamentul a putut fi observat în imaginile mass-mediei de stat atunci când Kim a apărut la un eveniment al Armatei Populare Coreene la sfârșitul lunii iulie. Au existat, de asemenea, imagini de la finalul săptămânii trecute în care bandajul a dispărut, însă ar fi rămas vizibilă o cicatrice, relatează Bloomberg.

Într-o informare publicată marți, agenția de informații din Coreea de Sud a transmis că „nu există semne care să indice o stare de sănătate proastă” a liderului nord-coreean.

NEW: Kim Jong Un appeared with a dark spot on the back of his head during public appearances last week:

-Visible from July 24-27, absent on June 29

-Covered with a bandage in some footage

-Cause or nature of the large, dark spot or bruise is unknownhttps://t.co/WvwRGFME7J pic.twitter.com/oLwQCwTsJX