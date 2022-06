Autoritățile din întreaga lume sunt în alertă din cauza temperaturilor extreme

Spania se confruntă cu cel mai dogoritor început de vară din ultimii 20 de ani. În sudul Peninsulei Iberice, temperaturile sar deja de 40 de grade Celsius, mai ales în Sevilia și Cordoba.

Şi autoritățile franceze sunt în alertă, după ce meteorologii au anunțat temperaturi neobișnuit de ridicate în partea de sud a țării. În aceleași regiuni sunt deja incendii provocate de secetă.

Încă de vinerea trecută, Spania se sufocă din cauza unui episod de caniculă, anormal pentru această perioadă a anului. Asta după ce luna mai a fost declarată cea mai călduroasă din ultimii cel puţin 100 de ani.

Localnic: „E cald, într-adevăr. Joc fotbal cu prietenii mei, dar dacă nu bei apă non-stop, nu te ții pe picioare. Cei mai mulți jucăm fără tricouri.”

Ruben del Campo, purtător de cuvânt al Institutului Național de Meteorologie: „Observăm înmulțirea perioadelor de caniculă în luna iunie. Între 1975 și 2010, au fost doar cinci asemenea episoade, iar din 2011 în 2022 au fost deja șase. Am trecut de la un episod în 7 ani, la unul în doi ani. În sudul Peninsulei vom avea 42-43 de grade Celsius, în Sevilia, Cordoba și Badajoz, dar va fi foarte cald și în nordul țării.”

Nici noaptea nu se răcorește.

José Antonio Galiani, psiholog: „Canicula afectează ciclul de somn, provocând insomnii. Suntem mai nervoși, mai arțăgoși.”

Dacă Spania are în mod tradiţional veri caniculare, acestea sunt puţin mai călduroase cu fiecare an care trece şi din ce în ce mai lungi: vara durează cu o lună în plus față de anii '80, ceea ce duce la moartea a aproape 1.800 de persoane în fiecare an.



În Franța se vor înregistra cel puțin 38 de grade la umbră, până la sfârșitul săptămânii



Și în Franța va fi arșiță de miercuri încolo. În sud, se vor înregistra cel puțin 38 de grade la umbră până la sfârșitul săptămânii. De regulă, asemenea temperaturi se înregistrează pe la mijlocul lunii iulie. Fenomenul este cauzat de un sistem de presiune scăzută localizat între Insulele Azore şi Madeira în Oceanul Atlantic, care favorizează circulaţia aerului cald deasupra vestului Europei. Canicula are efecte dezastruoase asupra mediului, antrenând riscul crescut de secetă și incendii. De altfel, în ultimele zile au izbucnit incendii de vegetație în sudul Franței, lângă Narbonne și pe Coasta de Azur.



Vremea face ravagii și în SUA



Vremea extremă face ravagii și dincolo de Atlantic. În Statele Unite, 125 de milioane de oameni din sud-vestul țării sunt sub avertismente de temperaturi excesive, iar mai spre nord, Parcul Național Yellowstone, care însumează porțiuni din trei state: Wyoming, Idaho și Montana, a fost răvășit de puhoaie și alunecări de teren.

Fenomenele sunt urmarea unor ploi neobișnuit de abundente, căzute pe teren foarte uscat. O furtună neașteptată, cu ploaie puternică și multă grindină a inundat și străzile din capitala Mexicului. A fost haos în trafic, dar s-au produs și pagube serioase. O porțiune din acoperișul unui supermarket a cedat sub ploaia cu gheață și cel puțin un client aflat înăuntru a fost rănit. 200 de persoane au fost evacuate din complexul comercial, situat în centrul istoric al capitalei mexicane.