Atacuri masive ale rușilor în Ucraina. Sunt morți și răniți, iar clădirea Consulatului Chinei ar fi fost avariată | VIDEO

Nouăsprezece persoane au fost rănite în oraşul-port Mikolaiv, iar în Odesa un agent de securitate a fost ucis şi cel puţin alte opt persoane au fost rănite, inclusiv un copil, informează News.ro, care citează The Guardian.

De asemenea, o persoană a fost ucisă în bombardamente ruseşti în regiunea nord-estică Harkov, au declarat autorităţile regionale.

La rândul său, armata ucraineană a afirmat că a doborât cinci rachete de croazieră şi 13 drone de atac dintr-un total de 19 rachete de croazieră şi tot atâtea drone lansate de Rusia.

Postul public de televiziune al Ucrainei, Suspilne, a relatat că în Mikolaiv a fost lovită o clădire cu trei etaje, iar în oraş au mai fost avariate clădiri rezidenţiale şi 15 garaje.

Last night, #Russsian invaders hit the center of #Mykolaiv. According to the latest data, 18 people were injured, 9 of them were hospitalized, including five children. The Russians also attacked #Odesa again. The administrative building was destroyed, 4 people were injured. pic.twitter.com/28xzF01TUt — NEXTA (@nexta_tv) July 20, 2023

În Odesa, o clădire administrativă a fost distrusă, iar mai multe case au fost avariate de suflul exploziei. În regiune au fost lovite mai multe depozite.

Pe de altă parte, guvernatorul din Odesa susţine că şi consulatul chinez din oraş a fost avariat. "Agresorul loveşte în mod deliberat infrastructura portuară. Au fost avariate clădirile administrative şi rezidenţiale, precum şi consulatul Republicii Populare Chineze. Acest lucru sugerează că inamicul nu acordă atenţie la nimic", a scris guvernatorul pe Telegram.

❗️Yet another Russian massive attack on Ukraine tonight. Mykolaiv and Odesa regions once again. 18 injured, including 5 kids. Our anger is limitless. pic.twitter.com/kyNRtcsalg — UNITED24.media (@United24media) July 20, 2023

La începutul acestei săptămâni, Moscova a declarat că atacurile de marţi asupra oraşelor portuare ucrainene reprezintă un răspuns la explozia care a avariat podul Kerci, folosit pentru transportul de provizii militare ruseşti din Rusia continentală către peninsula Crimeea, atac pe care Moscova l-a pus pe seama Kievului.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a postat un filmuleţ cu urmările atacurilor şi a prezentat condoleanţe victimelor din atacurile de joi. "Odesa. Mikolaiv. Teroriştii ruşi îşi continuă încercările de a distruge viaţa ţării noastre. Dar statul malefic nu are rachete mai puternice decât voinţa noastră de a salva vieţi, de a ne sprijini reciproc şi de a învinge", a scris, pe reţelele sociale, Zelenski.

Odesa. Mykolaiv. Russian terrorists continue their attempts to destroy the life of our country.

Unfortunately, there are wounded and dead... My condolences to the families and friends!

But the evil state has no missiles that are more powerful than our will to save lives, support… pic.twitter.com/CPcq8AmFoh — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 20, 2023

După atacuri, consilierul prezidenţial ucrainean Andri Iermak a făcut un nou apel pentru sancţiuni mai dure împotriva Rusiei şi pentru mai multe sisteme de apărare aeriană pentru Ucraina, scriind pe Twitter: "Trebuie să ne unim împotriva răului rusesc. Economia Rusiei ar trebui să sufere o lovitură devastatoare ca urmare a sancţiunilor, complexul militar-industrial ar trebui să fie limitat în capacitatea sa de a produce arme, iar Ucraina ar trebui să primească mai multe arme pentru apărarea cerului şi pentru acţiuni ofensive".

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 20-07-2023 14:33