Atacul de la Nisa, condamnat dur de comunitatea internațională. Turcia „transmite condoleanțe”

Un bărbat înarmat cu un cuțit a ucis joi trei persoane într-o biserică din Nisa, oraș situat în sudul Franței. Una dintre victime a fost găsită decapitată în Biserică.

Preşedintele Parlamentului European, David Sassoli, i-a îndemnat pe europeni „să se unească împotriva violenţei şi celor care caută să incite şi să răspândească ura”.

„Sunt profund şocat şi întristat de vestea privind oribilul atentat de la Nisa. Această durere este resimţită de noi toţi în Europa”, a subliniat Sassoli pe Twitter.

„Întreaga mea solidaritate cu Franţa şi cu francezii. Gândurile mele se îndreaptă către victimele atacului abominabil din Nisa şi către rudele lor. Întreaga Europă este cu voi”, a scris pe Twitter preşedintele Consiliului European, Charles Michel.

Atacul a fost condamnat şi de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Condamn atacul atroce şi brutal care tocmai a avut loc în Nisa şi sunt cu întreaga inimă alături de Franţa. Gândurile mele se îndreaptă către victimele acestui act atroce. Întreaga Europă se solidarizează cu Franţa. Suntem uniţi şi hotărâţi în faţa barbariei şi a fanatismului”, a scris ea pe Twitter.

Şeful diplomaţiei europene, Josep Borrell, s-a declarat consternat în ceea ce priveşte evenimentele din Nisa, dar şi faţă de atacul asupra unui paznic de la consulatul francez din Jeddah, oraş în vestul Arabiei Saudite, şi faţă de atacul eşuat de joi din apropiere de Avignon.

„Gândurile mele sunt pentru victime şi fiinţele dragi. Suntem alături de francezi şi de Franţa, Împreună, în Europa şi în lume, vom lupta împotriva urii şi terorii”, a scris Borrell pe contul său de Twitter.

Şi cancelarul german Angela Merkel a exprimat solidaritatea Germaniei cu Franţa.

„Sunt profund bulversată de morţile crude într-o biserică din Nisa. În aceste momente dificile, Germania îşi exprimă solidaritatea cu naţiunea franceză”, a declarat Merkel, citată pe contul de Twitter al purtătorului de cuvânt al executivului german.

La rândul său, şeful guvernului italian Giuseppe Conte a denunţat "atacul perfid" care a avut loc la Nisa şi a declarat totodată că acesta nu va reuşi să zdruncine "frontul comun în apărarea valorilor libertăţii şi păcii".

„Convingerile noastre sunt mai puternice decât fanatismul, ura şi teroarea”, a scris Conte pe contul său de Twitter. De asemenea, Conte şi-a exprimat solidaritatea „cu familiile victimelor şi cu fraţii noştri francezi”.

Şi ministrul de externe italian Luigi Di Maio a exprimat "profunde condoleanţe în urma atentatului barbar de la Nisa".

"Italia respinge orice formă de extremism şi rămâne alături de Franţa în lupta împotriva terorismului şi oricărui radicalism violent", a dat asigurări Di Maio pe aceeaşi platformă socială.

Premierul britanic Boris Johnson s-a declarat ''oripilat să audă veştile din Nisa în această dimineaţă ale unui atac barbar în biserica Notre-Dame'' şi a afirmat că Regatul Unit stă cu loialitate alături de Franţa împotriva terorii şi intoleranţei.

I am appalled to hear the news from Nice this morning of a barbaric attack at the Notre-Dame Basilica. Our thoughts are with the victims and their families, and the UK stands steadfastly with France against terror and intolerance.