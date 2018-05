Atac în Paris, ”revendicat” de ISIS. Macron: ”Franța plăteşte încă o dată preţul sângelui"

Un bărbat înarmat cu un cuţit a atacat, la întâmplare, trecătorii aflaţi pe o stradă din centrul Parisului. Individul a rănit cinci oameni, iar unul dintre ei a murit. Agresorul a fost ucis de poliţişti.

Atacul a fost revendicat de gruparea teroristă Stat Islamic, care şi-a tot îndemnat susţinătorii să comită asemenea atentate de mică anvergură, însă cu impact major.

Filmul atacului

Atacul a avut loc, sâmbătă seară, în jurul orei locale 21.00, în cartierul Operei, din arondisment II, o zonă înţesată de baruri şi restaurante şi foarte aglomerată, mai ales în weekend.

AFP

Individul, înarmat cu un cuţit, a început să-i atace la întâmplare pe oamenii aflaţi pe stradă, în timp ce striga “Allah e mare”.

Un prim apel către poliție a fost făcut la ora locală 20:47. Mai puțin de nouă minute mai târziu, agresorul a fost împușcat mortal de oamenii legii.

Martor: "Am aflat că o femeie a fost înjunghiată. M-am dus la ea să văd în ce stare e şi am văzut că oamenii îi acordau îngrijiri. Era conştientă şi avea ochii deschişi, chiar a vorbit puţin, dar nu am înţeles ce a zis. Apoi am auzit focuri de armă."

AFP

Cei care au văzut scenele de la distanţă au început să fugă şi au căutat adăpost în localuri.

AFP

Martor: "Noi stăteam la coadă. O masă aproape se eliberase pentru noi, când am auzit ţipete şi oamenii au început să fugă. Îi auzeam cum ţipă: "Ascundeţi-vă sub masă, la pământ!".”

Intervenția poliției

Un ofițer a folosit o armă cu electroşocuri pentru a imobiliza atacatorul, iar un al doilea poliţist l-a împuşcat mortal, potrivit unor surse din poliţie, citate de BFMTV.

AFP

Francois Molins, procurorul general al Parisului: "Ţinând cont de modul de operare, am sesizat secţia antiteroristă a Parchetului din Paris. Ancheta este desfăşurată ca asasinat şi tentativă de asasinat în legătură cu o acţiune teroristă."

Bilanțul atacului

În prezent, bilanțul victimelor indică un mort și patru răniți. Două dintre victime se află în stare gravă la spitalul Georges Pompidou din Paris. Ceilalţi doi sunt ușor răniți. Patru alte persoane au avut nevoie de consiliere psihologică, în urma incidentului.

AFP

De asemenea, agresorul, încă neidentificat, a fost împușcat mortal de oamenii legii.

ISIS a revendicat atacul

La câteva ore după incident, gruparea teroristă Stat Islamic a revendicat atacul: “Autorul acestui atac cu cuţitul din Paris este un soldat al Stat Islamic, iar operaţiunea a fost desfăşurată ca represalii faţă de state ale coaliţiei internaţionale antijihadiste din Irak şi Siria”, a declarat o "sursă din cadrul serviciilor de securitate pentru Amaq, agenţia de presă a SI.

AFP

Președintele Macron condamnă atacul

Ministrul francez de interne i-a lăudat pe poliţiştii care au intervenit, pentru "sângele lor rece". Iar preşedintele Emmanuel Macron a dat asigurări că nu va ceda "niciun centimetru duşmanilor libertăţii". Liderul de la Elysee a mai adăugat că Franța plăteşte "încă o dată preţul sângelui".

