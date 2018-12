Atac într-o staţie feroviară din Manchester. Atacatorul a strigat ”Allah”

Poliţia a confirmat că un bărbat şi o femeie au fost transportaţi la spital "cu răni de cuţit" după atac, care a avut loc chiar înainte de ora locală 21.00 (21.00 GMT) în staţia Victoria, aflată la nord de centrul Manchester.

Un poliţist a avut şi el nevoie de îngrijiri medicale după ce a fost rănit cu cuţitul la umăr, a precizat poliţia, menţionând că un bărbat a fost reţinut.

#BREAKING: First video showing Manchester knife attacker reportedly shouting “long live the caliphate” & “Allahu Akbar” during arrest by British police forces pic.twitter.com/TmlqpOfzom