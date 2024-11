Atac cu rachetă în centrul Israelului. Primele imagini de la fața locului | VIDEO

Şapte persoane au fost spitalizate pentru răni, iar alte două au fost tratate pentru simptome de anxietate, a indicat pe platforma X Magen David Adom (MDA), echivalentul israelian al Crucii Roşii.

MDA a difuzat o fotografie şi un videoclip în care salvatorii au intervenit în cursul nopţii în jurul unei clădiri parţial distruse. Un videoclip difuzat pe contul X al Galatz, postul de radio militar israelian, arată şi o explozie puternică.

????BREAKING: Hezbollah's rocket hit directly in Tira, hitting an apartment of an Arab family. Several people are trapped and injured, including a child.

Hezbollah doesn't care if you're Muslim, Jewish, or Christian—if you're in Israel, they believe you should be killed. pic.twitter.com/sFui1GxxrZ