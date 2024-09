Atac armat la un liceu din Statele Unite. Mai multe persoane au fost rănite, în timp ce un suspect a fost reținut | VIDEO

Un suspect a fost arestat într-o scenă haotică în care poliţiştii au invadat campusul, iar elevii s-au grăbit să se adăpostească pe stadionul de fotbal, relatează Associated Press şi CNN.

Un suspect a fost reţinut, a precizat biroul şerifului din comitatul Barrow într-o declaraţie.

Cu puţin înainte de ora locală 10:30, „ofiţeri de la mai multe agenţii de aplicare a legii şi personal de la pompieri/serviciile de urgenţă au fost trimişi la liceu în legătură cu un schimb activ de focuri care a fost raportat”, se arată în declaraţia biroului şerifului. „Au fost raportate victime, însă detalii privind numărul sau starea acestora nu sunt disponibile în acest moment”, menţionează comunicatul.

O înregistrare video realizată de un elicopter al WSB-TV a arătat zeci de vehicule ale autorităţilor de aplicare a legii şi ale serviciilor de urgenţă în jurul liceului Apalachee din comitatul Barrow, la aproximativ 80 de kilometri nord-est de Atlanta.

Un spital local primeşte pacienţi cu răni prin împuşcare, a declarat o sursă de la spital pentru CNN.

Cel puţin cinci ambulanţe şi o mare prezenţă activă a forţelor de ordine se aflau în campus, potrivit imaginilor video din afara şcolii. Cel puţin un elicopter medical a putut fi văzut transportând un pacient de la faţa locului. Imaginile de la faţa locului au arătat, de asemenea, oameni adunaţi pe un teren de fotbal din apropierea şcolii, în timp ce elevii păreau să se roage.

Agenţi speciali de la FBI au răspuns pentru a ajuta forţele de ordine locale, a declarat un purtător de cuvânt al FBI.

