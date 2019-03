Atac armat în Olanda, cu mai mulți răniți. Poliția investighează un ”posibil atac terorist”

Mai multe persoane au fost rănite potrivit BBC NEWS.

Un purtător de cuvânt al Poliției a spus că atacatorul a părăsit zona cu o mașină după focurile de armă.

Poliția investighează un ”posibil atac terorist”, relatează sursa citată. Nicio arestare nu a fost făcută deocamdată.

Toată zona de lângă o stație de tramvai a fost închisă de autorități, iar serviciile de urgență au ajuns la fața locului. Zona este survolată de trei elicoptere

#Breaking : Several people injured in mass shooting tram attack in Utrecht, The Hague, Netherlands. #Utrechtshooting #CVE pic.twitter.com/0eO1gnxLRz

Atacul a avut loc la ora locală 10:45.

Poliția a cerut oamenilor să își limiteze cât mai mult deplasările pentru a nu aglomera traficul.

Premierul Mark Rutte a convocat o reuniune de urgență la guvern după incidentul grav.

Municipalitatea din Utrecht a anunțat că a suspendat transportul public.

Știre în curs de actualizare

Man fires on passengers in tram in Dutch city of Utrecht, several people reported injured, eyewitnesses say https://t.co/W58KptX5ZZ