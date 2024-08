Arma americană cu care ucrainenii au dezlănțuit iadul în Rusia. Gestul disperat al Moscovei | VIDEO

Ca o nouă dovadă a pagubelor provocate de contraofensiva ucraineană, o înregistrare video postată pe reţelele sociale şi verificată de Reuters arată un convoi de 15 camioane militare ruseşti arse, înşirate de-a lungul unei autostrăzi din regiunea Kursk, în unele fiind vizibile cadavre.

Forţele ucrainene au trecut marţi graniţa într-o operaţiune care a luat prin surprindere armata rusă, după ce de luni de zile forţele Moscovei avansau treptat în estul Ucrainei.

Politicienii şi militarii ruşi se referă la o "invazie" ucraineană, la aproape doi ani şi jumătate după ce Rusia şi-a lansat propria invazie la scară largă a vecinului său.

La două zile după ce şeful Statului Major Valeri Gherasimov i-a raportat preşedintelui Vladimir Putin că avansul a fost oprit, Ministerul rus al Apărării a declarat că forţele sale "continuă să respingă o tentativă de invazie a forţelor armate ale Ucrainei pe teritoriul Federaţiei Ruse".

Agenţia de presă Interfax a citat ministerul rus care a transmis că Rusia trimite coloane de întăriri cu sisteme de rachete cu lansare multiplă Grad, artilerie şi tancuri.

Armata ucraineană a păstrat tăcerea în legătură cu ofensiva, deşi preşedintele Volodimir Zelenski a lăudat-o joi pentru capacitatea sa "de a surprinde" şi de a obţine rezultate. El nu a făcut referire în mod explicit la Kursk.

Ben Barry, analist de război terestru la Institutul Internaţional pentru Studii Strategice (IISS), a declarat că, deşi obiectivele sale strategice mai largi rămân neclare, Ucraina a expus deficienţele Rusiei şi a răsturnat filosofia convenţională privind războiul, conform căreia câmpul de luptă este "transparent" şi niciuna dintre părţi nu poate avansa fără pierderi grele. "Au obţinut în mod clar un grad de surpriză care sugerează că abilitatea Rusiei de a culege informaţii şi de a face supraveghere şi recunoaştere este inadecvată", a declarat expertul.

Un canal ucrainean Telegram care a postat videoclipul cu camioanele ruseşti distruse susţine că acestea au fost lovite de un sistem de rachete HIMARS furnizat de Statele Unite.

Bloggerii ruşi au dat, de asemenea, vina pe o lovitură cu HIMARS, iar unul dintre ei a spus că oricine a dat ordin ca vehiculele militare să se deplaseze în coloane expuse este un "dobitoc" care ar trebui împuşcat. Reuters precizează că nu a fost în măsură să stabilească modul în care vehiculele au fost distruse.

A Russian column was destroyed last night by a Ukrainian strike on the Russian town of Rylsk in Kursk Oblast. Russian military bloggers claim it was a HIMARS strike. The video shows burned trucks with dozens of bodies of Russian infantry. pic.twitter.com/lbvn3a0aN5