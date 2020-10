Aproape 60 de milioane de americani au votat anticipat. Cea mai mare prezență din ultimul secol

Cu opt zile înaintea alegerilor prezidenţiale aproape 60 de milioane de americani au votat anticipat. Fapt care sugerează că la acest scrutin se va înregistra cea mai mare prezență din ultimul secol.

Între timp cu pandemia în plină ofensivă preşedintele Donald Trump se străduieşte din răsputeri să asigure electoratul că "e aproape gata".

Cel puţin nouă persoane au fost arestate şi câteva rănite, după ciocniri în Times Square, aseară. Susţinătorii preşedintelui Trump s-au adunat la kilometrul zero al New York-ului, dar imediat s-au mobilizat şi contra-manifestanţi.

Între timp, cuplul prezidenţial a întâmpinat colindătorii de Halloween, în faţa Casei Albe. Copiii au defilat costumaţi în fel şi chip, dar nimeni nu a purtat mască de protecţie!

Pentru Donald Trump a fost doar o escală scurtă "acasă", în agenda aglomerată a campaniei electorale. La mitingurile ţinute în New Hampshire și Maine, le-a spus din nou americanilor că "e aproape gata" cu pandemia de coronavirus.

Citește și Medicii români cer restricționarea accesului în mall-uri și închiderea târgurilor

Donald Trump: ”Ştiţi de ce avem atâtea cazuri? Pentru că testam atât de mult. În multe privinţe, e bine că testam, dar în altele - este o mare prostie. Avem vaccinuri, avem tot ce trebuie. Suntem aproape să depăşim (criza). Chiar şi fără vaccinuri, e aproape gata”.

Dar nici măcar la Casa Albă nu e "gata". Cel puţin cinci membri din echipa vice-preşedintelui Mike Pence au fost testaţi pozitiv.

Până şi şeful adminsitratiei prezidenţiale recunoaşte: ”Prioritatea trebuie să fie vaccinurile anti Covid şi tratamentele”.

În ultima săptămână, America a înregistrat o medie zilnică de 69 de mii de noi teste pozitive. Specialiştii avertizează că în curând s-ar putea depăşi pragul de 100.000 de cazuri de infectare, zilnic!

Carlos Del Rio, medic: ”Am greşit din plin în privinţa modului în care am tratat această pandemie, iar faptul că se înteţeşte din nou ne aminteşte că nu am învăţat nimic din greşeli. Tocmai am intrat în cea mai gravă faza a pandemiei”.

Reid Wilson, autorul, "Epidemic": ”Se întâmpla în cel mai prost moment pentru preşedintele Trump. După 10 luni, virusul este încă aici, administraţia Trump n-a reuşit să preia controlul asupra situaţiei. Cred că preşedintele Trump vrea ca americanii să accepte ca acest virus va deveni endemic, că va circula în populaţie pentru mulţi ani de acum înainte, exact ca virusul gripal”.

Aşa că presedintele-candidat continua să minimalizeze riscurile.

Donald Trump: ”Mi-au dat Regeneron şi a doua zi m-am simţit Superman. Îmi venea să-mi sfâşii tricoul! Eram chitit să mă întorc la muncă, să mă duc să bat China, să bat pe toată lumea”.

Michael Shear, analist politic: ”Situaţia pandemiei este principala ameninţare la adresa realegerii lui Trump şi el e disperat să schimbe subiectul”.

Contracandidatul lui Trump, Joe Biden, păstrează o prezență discretă în campanie. A intervenit la un concert virtual, intitulat "voi vota". Pentru o clipă, Biden a fost confuz, parcă nu foarte lămurit împotriva cui candidează. Noroc că era pe fază soţia lui.

Joe Biden: ”Încă patru ani cu George... George...vom ajunge... dacă Trump e reales”.