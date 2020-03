Apelul unui român din Spania, suspectat de coronavirus: ''Se joacă cu viața lor''

Italia rămâne în alertă maximă. Sunt 651 de morţi de sâmbătă până duminică, 5.476 în total. Pentru că situaţia este dramatică, autorităţile anunţa noi şi noi măsuri pentru a limita extinderea pandemiei. Tardiv, potrivit unor analişti politici.

La rândul său, Spania numără peste 28 de mii de îmbolnăviri şi mult mai dureros, 1.756 de persoane decedate. 375 în ultimele 24 de ore. Printre cei cu COVID-19 este şi celebrul tenor spaniol Placido Domingo.

El a făcut anunţul pe o reţea de socializare şi a spus că este în izolare şi se simte bine. Pe de altă parte, un român stabilit în Spania a descris experienţa prin care a trecut după ce a fost internat în spital cu febră mare şi tuse seacă.

Florin Filimon este un român stabilit în oraşul spaniol Zaragoza şi a trăit experienţa internării în spital.

Florin Filimon: ''Am fost suspectat de coronavirus, aseară am chemat ambulanţa pentru că aveam febră peste 39 de grade şi tuse seacă. Am fost dus la spitalul militar din oraş pentru că spitalele normale sunt deja arhipline, nu mai sunt locuri pentru pacienţi, atenţie, vorbim de 600 de paturi, pentru că numărul cazurilor se amplifică de la o zi la alta. Ce am văzut aseară în spital e greu de imaginat.''

După ce a fost consultat, Florin a fost trimis acasă. Nu are Covid-19, însă trebuie să stea izolat cel puţin 14 zile. Încă şocat de cele trăite are un mesaj pentru noi toţi.

Florin Filimon: ''Pentru că am văzut ce se întâmpla pe canalele de media, românii care ies duminica la cumpărături, în parc, să se întâlnească. Este incredibil, se joacă cu viaţa lor. Virusul este extraordinar de periculos. Se poate extinde, apeşi pe buton la lift - ai luat virusul sau mâner, clanţa, ambalaj, te duci să iei mâncare, cine a pus mâna pe pachet? Poate cineva care are deja virusul. Intraţi în casă, hainele trebuie scose şi depozitate într-un loc separat, pe balcon, la aer, pentru că virusul pe textil are un timp de viaţă de patru ore.''

Din păcate, în Spania vin vremuri şi mai rele. O spune chiar premierul.

Pedro Sanchez, premierul Spaniei: "Din nefericire, ce e mai rău abia urmează să vină, în faţa noastră sunt zile grele. Vom vedea impactul celor mai grele şi devastatoare, care ne vor împinge la limită capacităţile noastre materiale şi morale, dar şi tenacitatea ca societate."

La rândul său premierul italian a anunţat o nouă serie de măsuri menite să salveze ce se mai poate salva, în provincia Lombardia. Oficialul a spus că toate fabricile care nu produc bunuri esenţiale vor fi închise. Rămân deschise supermarketurile, farmaciile, băncile, oficiile poştale. De asemenea, nu se opresc serviciile legate de transport public şi de distribuire a alimentelor şi a altor produse esenţiale.

În Germania, guvernul plănuieşte un ajutor de peste 800 de miliarde de euro pentru a ajuta companiile afectate de criză economică apărută din cauza Covid-19.