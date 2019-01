Angajații unei companii, pedepsiți să meargă pe stradă în genunchi. Ce l-a înfuriat pe șef

Imaginile cu angajații care merg în genunchi pe o șosea aglomerată au devenit virale pe rețelele de socializare, scrie India Today.

Chinul a luat sfârșit abia când un polițist a văzut întregul incident. Potrivit presei din China, activitatea companiei a fost temporar suspendată.

Filmulețul a stârnit reacții pe rețele de socializare.

„Sper ca aceste companii care șterg pe jos cu demnitatea muncitorilor vor fi închise”, a scris o persoană.

„Cum pot accepta să-și vândă demnitatea pe bani?”, a scris o alta.

Nu este prima dată când un astfel de incident are loc în China. În 2017, un filmuleț în care mai mulți muncitori erau pălmuiți pentru calitatea muncii lor a stârnit revolte pe internet.

This Chinese company has a humiliating punishment for employees who fail to meet their targets. pic.twitter.com/cVod5xyXvI