Alegeri în SUA. S-au deschis primele secţii de vot. De ce merg americanii la urne

Începând cu ora locală 06:00 (13:00, ora României), alegătorii pot vota în mai multe state de pe coasta de est a SUA - Connecticut, Maine, New Hampshire, New Jersey, New York, Virginia - precum şi în Kentucky, în centru. Nu în toate statele americane urnele se deschid şi se închid la aceeaşi oră. Trebuie ţinut cont, de asemenea, şi de diferenţa de fus orar care există faţă de coasta de vest.

Luni, în ultima zi a campaniei, candidaţii şi-au prezentat argumentele finale în faţa alegătorilor din întreaga ţară. În campanie s-au implicat personal şi foştii rivali de la alegerile prezidenţiale de acum doi ani, Joe Biden şi Donald Trump. Preşedintele Biden a ţinut un miting luni seară în Maryland sprijinindu-l pe candidatul la postul de guvernator Wes Moore, în timp ce fostul preşedinte Donald Trump s-a mobilizat pentru candidatul republican la Senat J.D. Vance în Ohio. Biden a recunoscut însă că democraţilor le va fi greu să-şi menţină controlul în Camera Reprezentanţilor.

Peste 41 de milioane de americani au votat deja anticipat

Americanii se îndreaptă, aşadar, marţi, spre urnele de vot, în cadrul unor alegeri care au pus deja pe jar autorităţile din întreaga ţară, pregătindu-se pentru potenţiale probleme în secţiile de vot, dispute juridice controversate privind buletinele de vot şi o luptă împotriva dezinformării cu privire la votul în sine, relatează site-ul CNN, citat de News.ro.

Peste 41 de milioane de alegători au votat deja anticipat în 47 de state, iar oficialii se aşteaptă la o prezenţă ridicată şi în ziua alegerilor. Votul anticipat este deja peste nivelul din 2018.

Este un climat politic hiperpolarizat, în care votul însuşi a fost pus la îndoială timp de aproape doi ani, pe fondul unor campanii de dezinformare şi al afirmaţiilor false repetate insistent de fostul preşedinte Donald Trump, potrivit cărora alegerile din 2020 au fost fraudate. Atacurile politice au provocat în acelaşi timp un exod al funcţionarilor electorali locali însărcinaţi cu organizarea votului, în condiţiile unei creşteri accentuate a ameninţărilor cu acte de violenţă împotriva acestora.

Votul anticipat a oferit o avanpremieră a problemelor potenţiale, mai mari sau mai mici, care ar putea apărea în ziua alegerilor: de la observatorii înarmaţi în Arizona, acuzaţi că au conspirat pentru a intimida alegătorii, până la o luptă juridică legată de erori tehnice pentru a invalida buletinele de vot prin corespondenţă în Pennsylvania. În total, până la 3 noiembrie au fuseseră depuse aproape 120 de plângeri legate de vot, faţă de 68 înainte de ziua alegerilor din 2020. Mai mult de jumătate dintre aceste cazuri urmăresc să restricţioneze accesul la vot, potrivit Democracy Docket, o platformă media şi de drepturi electorale cu orientare liberală care urmăreşte litigiile electorale.

Care este miza alegerilor de la mijlocul mandatului prezidenţial

Alegerile de la mijlocul mandatului în Statele Unite (midterm elections sau alegeri intermediare) sunt alegeri generale care au loc la jumătatea mandatului de patru ani al unui preşedinte. În mod tradiţional, au loc în prima zi de marţi după prima zi de luni din noiembrie (anul acesta, 8 noiemebrie). La acest scrutin trebuie reînnoite toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanţilor, camera inferioară a Congresului SUA, şi o treime din cele 100 de locuri din Senatul Statelor Unite (anul acesta, 35). De asemenea, sunt în joc şi 36 de funcţii de guvernatori, concomitent având loc şi alte scrutine locale şi la nivelul fiecărui stat.

Rezultatele alegerilor din 8 noiembrie 2022 vor determina componenţa celui de-al 118-lea Congres al Statelor Unite, iar aceste alegeri de la mijlocul mandatului preşedintelui sunt văzute adesea ca un referendum asupra liderului de la Casa Albă.

De cele mai multe ori, la alegerile de la mijlocul mandatului partidul preşedintelui pierde locuri în Congres, în timp ce adversarii politici ai partidului din care provine preşedintele câştigă controlul uneia sau chiar al ambelor camere ale Congresului.

Cu un Congres dominat de republicani, administraţiei Biden îi va fi greu să-şi impună politicile şi va trebui să ducă negocieri mult mai intense pentru acorduri bipartizane. Nu în ultimul rând, unii republicani ar vrea să-l vadă demis pe preşedinte şi ar putea fi vizat de o procedură de impeachment. Iar comunitatea internaţională priveşte cu interes ce se întâmplă în America, mai ales în condiţiile războiului din Ucraina. Sunt temeri că odată cu noul Congres, ajutorul american nu va mai fi la fel de susţinut.

Într-un context economic dificil, inflaţia fiind principala preocupare a alegătorilor, republicanii sunt daţi favoriţi pentru câştigarea majorităţii în Camera Reprezentanţilor, în timp ce democraţii mizează să-şi menţină macar majoritatea actuală la limită din Senat. În multe state au loc însă curse electorale foarte strânse, care fac imposibilă prognozarea unui rezultat.

Când vom afla cine a câștigat alegerile

În condiţiile în care se aşteaptă ca zeci de scrutine să fie extrem de strânse, iar state-cheie precum Pennsylvania au avertizat deja că ar putea dura zile întregi pentru a număra fiecare buletin de vot, experţii spun că există o mare probabilitate ca America să se culce în noaptea alegerilor fără să ştie cine a câştigat.

„Când vine vorba de aflarea rezultatelor, ar trebui să renunţăm la a mai vorbi despre ziua alegerilor şi să ne gândim mai degrabă la săptămâna alegerilor”, spune Nathan Gonzales, editorul buletinului „Inside Elections”, citat de Reuters.

Cele mai timpurii rezultate vor veni de la numărarea voturilor prin corespondenţă. Pentru că democraţii votează prin corespondenţă mai mult decât republicanii, primele rezultate ar putea indica la început un avans democrat, care apoi se va atenua pe măsură ce se lucrează la numărarea voturilor exprimate în ziua alegerilor.

În aşa-numitele state cu „miraj albastru” (culoarea democraţilor) - printre care se numără Florida şi Carolina de Nord - funcţionarilor electorali li se permite să scoată din plic buletinele de vot trimise prin corespondenţă înainte de ziua alegerilor şi să le încarce în maşinile de numărare a voturilor, pentru a avea o numărare mai rapidă. Alte state, precum Pennsylvania şi Wisconsin, nu permit funcţionarilor să deschidă plicurile până în ziua alegerilor, ceea ce duce la un posibil „miraj roşu” (culoarea republicanilor) - buletinele de vot din ziua alegerilor sunt raportate mai devreme şi indică un eventual avans republican, iar rezultatele buletinelor de vot prin corespondenţă, preponderent cu orientare democrată, vor veni mai târziu.

Primul val de rezultate parţiale este aşteptat pe coasta de est între orele locale 19:00 şi 20:00 (miercuri, 9 noiembrie, între 2:00 şi 3:00, ora României).

Un prim indiciu al succesului ar putea veni în cazul în care cursele care se aşteaptă să fie strânse - cum ar fi cea din districtul electoral 7 din Virginia sau un loc în Senatul SUA în Carolina de Nord - se dovedesc a fi victorii clare.

Apoi, până în jurul orei locale 22:00 sau 23:00 (miercuri, 5:00 - 6:00, ora României), când urnele din Midwest vor fi închise de cel puţin o oră, este posibil ca republicanii să aibă un avânt suficient de puternic pentru ca experţii din cadrul organizaţiilor media din SUA să proiecteze controlul Camerei.

În cazul în care lupta pentru Camera Reprezentanţilor pare încă strânsă atunci când încep să sosească primele rezultate ale numărării voturilor de pe Coasta de Vest - unde ar putea exista peste 12 curse electorale strânse - ar putea trece câteva zile până când se va cunoaşte cine are controlul asupra Camerei, spun experţii consultaţi de Reuters.

De obicei, California are nevoie de câteva săptămâni pentru a număra toate buletinele de vot, în parte pentru că numără buletinele de vot trimise prin corespondenţă ştampilate până în ziua alegerilor, chiar dacă acestea sosesc câteva zile mai târziu. Nevada şi statul Washington permit, de asemenea, ca buletinele de vot întârziate să fie luate în calcul dacă poartă ştampila poştei până la 8 noiembrie. În cazul în care rezultatele pentru Camera Reprezentanţilor sunt foarte strânse, acest lucru ar conta.

Este de aşteptat, de asemenea, că existe proceduri de constestare a voturilor în justiţie din partea republicanilor, aşa cum au făcut şi la alegerile prezidenţiale din 2020, ceea ce, din nou, ar putea întârzia rezultatele finale.

În ceea ce priveşte Senatul, s-ar putea să dureze şi mai mult timp pentru a şti ce partid are controlul. Curse electorale strânse sunt în Pennsylvania, Arizona şi Georgia, state care probabil vor determina şi controlul final al camerei superioare. În cazul în care cursa pentru Senat din Georgia este la fel de strânsă cum se aşteaptă şi niciun candidat nu primeşte mai mult de 50% din voturi, o a doua rundă de alegeri va fi programată pentru 6 decembrie, lăsând controlul camerei superioare în incertitudine până atunci.

În orice caz, noul Congres îşi va începe legislatura la 3 ianuarie 2023.

Dată publicare: 08-11-2022 13:57