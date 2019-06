Acuzații grave la adresa lui Igor Dodon: ”E un trădător. E o lovitură de stat”

Vlad Plahotniuc, preşedintele Partidului Democrat din R. Moldova, îi cere demisia lui Igor Dodon și spune va face tot posibilul pentru organizarea de alegeri prezidențiale odată cu cele parlamentare anticipate.

Plahotniuc, prezent la manifestaţia organizată de partidul său la Chişinău, a declarat că se va face tot posibilul ca pe 6 septembrie să fie organizate şi alegeri prezidenţiale, informează Unimedia.

"Să vedem cine îi mai votează pe 6 septembrie în alegerile anticipate. Iar noi vom face tot ce e posibil ca atunci când au loc alegerile parlamentare anticipate să se desfășoare și alegeri prezidenţiale. Dodon a încălcat jurământul. Noi, moldovenii, îl somăm să demisioneze din funcţie. Să-şi recunoască eşecul în încercarea de a-şi vinde ţara. Este un trădător”, a afirmat Plahotniuc.

„Am venit să arătăm un mesaj de solidaritate. Este o lovitură de stat. Jos Dodon! Noi, PD, am încercat să facem o alianţă, să mărim salarii, pensii mai mari, însă a venit Dodon să mă convingă să împărţim ţara. Nu am acceptat condiţiile lui, nu am acceptat să-mi trădez ţara”, a mai spus Plahotniuc.

Sute de persoane s-au adunat, duminică, în fața clădirii Președinției.

Mulţimea a scandat: „Noi suntem poporul, Dodon e trădătorul!”, „Fricosul” şi „Trădătorul!”.

Criză politică în Republica Moldova

Curtea Constituţională a Republicii Moldova a decis, duminică, suspendarea temporară a lui Igor Dodon din funcţia de preşedinte, iar premierul Pavel Filip a fost numit preşedinte interimar.

Premierul Pavel Filip a semnat, duminică, decretul privind organizarea de alegeri parlamentare anticipate pe 6 septembrie.

De asemenea, Curtea Constituţională a emis, duminică, o hotărâre prin care Parlamentul Republicii Moldova a fost dizolvat. Mai multe persoane, majoritatea simpatizanţi ai Partidului Democrat (PD) din Republica Moldova, au înnoptat în faţa Ministerului de Interne, Procuraturii, Ministerului Finanţelor, Guvernului, Parlamentului şi Curţii Constituţionale. Aceştia şi-au instalat corturi şi spun că vor protesta cât este nevoie.

