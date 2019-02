Actorul Bruno Ganz, care l-a interpretat pe Hitler în "Der Untergang", a murit

imdb.com

Actorul elveţian Bruno Ganz, cunoscut din rolul lui Adolf Hitler în controversatul film german "Der Untergang/Ultimele zile ale lui Hitler", a murit sâmbătă la 77 de ani în oraşul său natal Zurich.

Născut la 22 martie 1941, din tată elveţian care lucra ca mecanic şi mamă italiană, Bruno Ganz a avut o carieră artistică în televiziune, cinema şi teatru de limbă german desfăşurată pe parcursul a jumătate de secol, relatează Agerpres.

A jucat rolul principal în "Der Untergang", unde l-a interpretat pe Führerul învins trăindu-şi ultimele zile în buncărul său din Berlin. Interpretarea sa a dat naștere la mii de parodii pe internet.

Ganz s-a remarcat mai în filmele regizorului german Wim Wenders "The American Friend", "Wings of Desire", sau "The Million Dollar Hotel".

În afara cinematografiei germane el a lucrat cu regizori reputaţi precum Francis Ford Coppola sau Ridley Scott şi a avut roluri secundare în filme celebre ca "The End of Violence", "The Reader" sau "Unknown" şi a apărut în mai multe producţii de de cinema franceze sau italiene.

Bruno Ganz era deţinătorul actual al Iffland-Ring, un inel care se acordă celui considerat cel mai bun actor de limbă germană al momentului, şi care după moartea sa va trece la un alt actor pentru care va trebui să se caute un succesor.

Anul trecut, medicii l-au diagnosticat cu cancer intestinal, astfel încât actorul a fost nevoit să înceapă şedinţele de chimioterapie care l-au ţinut departe de scenă.

Ultima sa participare a fost în calitate de narator al operei "Flautul Fermecat" a lui Mozart, la Festivalul de la Salzburg (Austria).

