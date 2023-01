Acord istoric între NATO şi UE. Se angajează să-şi intensifice cooperarea, pe fondul invaziei ruse în Ucraina

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, preşedinţii Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi al Consiliului European, Charles Michel, au semnat documentul la sediul alianţei nord-atlantice din Bruxelles, transmite Agerpres.

Cele două părţi lucrează de mai multă vreme la această declaraţie, care iniţial urma să fie gata înaintea summitului liderilor NATO care s-a desfăşurat la Madrid în iunie 2022.

Great to start the New Year signing the 3rd #NATO-#EU declaration with President @vonderleyen & @eucopresident. In a world of growing strategic competition, we are determined to take our partnership to the next level. We stand together & we stand with #Ukraine. pic.twitter.com/2s6NvgCwC1