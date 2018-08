A plătit nota unui client la benzinărie și a devenit celebră. Cine era bărbatul

O femeie din New Jersey, care obişnuieşte să achite săptămânal cumpărăturile unui străin, a sărit în ajutorul unui client, zilele trecute, într-o benzinărie.

Era în faţa ei, la coadă, la casa de marcat, şi părea să aibă probleme cu cardul. Aşa că a plătit ea în locul lui. Dar, surpriză! Străinul era un cântăreţ cunoscut, soţul actriţei Nicole Kidman.

În urmă cu câţiva ani, Ruth Reed a decis, de Revelion, să facă săptămânal o faptă bună. Mai precis, şi-a propus să achite cumpărăturile unui străin, pe care îl considera mai strâmtorat - de obicei, la supermarketul la care obişnuieşte să meargă. Însă zilele trecute s-a grăbit să ajute pe cineva la o benzinărie.

"Părea că are probleme cu cardul, tranzacția a fost respinsă, și i-a cerut unei domnișoare 5 dolari. Atunci m-am oferit: "Lăsați, că plătesc eu!"."

Woman helps stranger pay for food at gas station — then learns he’s Keith Urban https://t.co/MOKSlkCD3O pic.twitter.com/C12pWTHtIW