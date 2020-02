A murit unul dintre cei mai faimoși mercenari din lume. De ce era poreclit "Nebunul Mike"

Michael "Mad Mike" Hoare, considerat unul dintre cei mai faimoși mercenari din lume, după care s-au scris cărți și s-au făcut filme, a murit, duminică, la vârsta de 100 de ani.

Născut în India din părinți irlandezi, Michael Hoare și-a câștigat faima în anii '60, când a reușit să oprească o rebeliune în Congo, cu ajutorul unei unități de mercenari.

Cum și-a câștigat faima

După ce a luptat în al Doilea Război Mondial și a ajuns maior în Armata Britanică, Hoare și-a început cariera de contabil, gestionând mai multe afaceri în Africa de Sud.

În 1961, el l-a cunoscut pe Moïse Tshombe - un politician și om de afaceri din Congo, care va deveni prim-ministru în această țară trei ani mai târziu.

În 1964, Tshombe l-a angajat pe Hoare să pună capăt revoltei declanșate de rebelii Simba, susținuți de comuniști.

La finalul unei campanii de 18 luni, Michael Hoare și unitatea sa de mercenari - care a primit numele de "Wild Geese/Gâște Sălbatice" - erau renumiți la nivel internațional.

Personaj de film

După ce germanii l-au descris ca fiind ”înnebunit după sânge”, Michael Hoare și-a câștigat porecla de "Mad Mike/Nebunul Mike", lucru care l-a încântat pe fostul contabil.

Aventura lui în Congo a devenit film în 1978, când a fost lansată pelicula The Wild Geese, avându-l în rol principal pe Richard Burton, care l-a portretizat pe colonelul Allen Faulkner, un personaj bazat, în mare parte, pe ce se știa despre Michael Hoare. În film au mai jucat actorii Richard Harris, Roger Moore și Hardy Krüger, care au portrerizat mercenari din ”Wild Geese”.

Planul pus la cale în Seychelles

Însă, în 1981, Hoare a intrat din nou în atenția internațională, după ce s-a aflat în spatele unei tentative de lovitură de stat în Insulele Seychelles.

Se pare că Hoare dezvoltase o ură față de Guvernul socialist, condus de Albert René, și, sprijinit tacit de guvernele din Africa de Sud și Kenya, a pus la cale un plan pentru a-l da jos.

În octombrie 1981, el a recrutat 46 de bărbați, pe care i-a înarmat și cu care a încercat să ajungă pe insulele Seychelles deghizați ca foști jucători de rugby.

Aproape toți mercenarii reușiseră să treacă de vamă, pe aeroportul din Mahe, când unul dintre ei s-a așezat la coada greșită, a intrat într-un conflict cu un ofițer vamal, iar acesta i-a verificat geanta.

Când i-au găsit în geantă o armă AK-47, bărbatul s-a panicat și a povestit tot ce știa. Mercenarii au lansat atunci un atac și au reușit să fugă cu o cursă Air India înapoi în Africa de Sud. La sosire, Hoare și oamenii lui au fost încarcerați pentru șase zile, fiind batjocoriți în presa internațională.

Un an mai târziu, au fost judecați pentru deturnarea avionului Air India. Michael Hoare a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, dintre care 10 ani cu suspendare. El a fost eliberat după 33 de luni.

Hoare și-a petrecut ultimii ani în Africa de Sud și a publicat mai multe memorii - printre care "Mercenary", "The Road to Kalamata/Drumul spre Kalamata" și "The Seychelles Affair/Afacerea Seychelles".

Fiul lui Hoare, Chris Hoare, a anunțat că tatăl său a murit în Durban, Africa de Sud, unde se afla într-un azil pentru bătrâni.

"Mike Hoare a trăit respectând filosofia că trăind periculos vei avea o viață lungă, deci este cu atât mai remarcabil faptul că a trăit până la 100 de ani ", a precizat fiul acestuia.