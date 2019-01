A făcut pagubă de 500.000 de lire la un hotel, crezând că nu și-a primit salariul. VIDEO

Pe de altă parte, colegii săi susțin că bărbatul nu își verificase contul bancar să vadă că salariul îi intrase deja în cont. Astfel, paguba totală - costurile de construcție și amânarea deschiderii - l-ar putea costa în jur de 500.000 de lire.

Incidentul a avut loc luni, în jurul orei 15.00, când un muncitor a fost surprins intrând cu buldozerul în lobby-ul unui hotel abia inaugurat, în timp ce strigă: „Plătiți-mi nenorocitele de 600 de lire!”, potrivit tabloidului The Sun.

Pe de altă parte, colegii bărbatului identificat drept John susțin că angajatorul le livrase salariile vineri, iar că banii le-au intrat în cont luni, dar că bărbatul nu a verificat să vadă dacă a primit sau nu suma.

„Trebuia să primim banii vineri, dar s-a întâmplat ceva și nu au fost livrați până luni. Nu și-a verificat contul și n-a realizat că fusese plătit, așa că s-a înfuriat și a distrus locul”, a spus un coleg.

„Abia terminasem lucrările, totul era perfect, dar apoi un idiot a decis să intre cu excavatorul în clădire. Erau mulți muncitori afară, toată lumea voia să vadă ce se întâmplă. Managerul alerga dintr-un loc în altul ca o găină, nu era deloc mulțumit”, a spus un alt angajat.

Potivit unui purtător de cuvânt al firmei de construcții, bărbatul s-a enervat când managerul nu a apărut. Voia să discute cu acesta despre salariul său. Furios, a distrus lobby-ul hotelului.

Bloody hell this digger driver has just smashed up a Travelodge because he's not been paid ???? pic.twitter.com/FeIEm0Erhw