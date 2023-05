A crezut că i-a apărut un simplu coș pe nas, însă a aflat că are cancer. „Am fost în stare de șoc. A sângerat o săptămână”

O femeie care a crezut că are un simplu coș pe nas a fost șocată când a fost diagnosticată cu cancer de piele.

Michelle Davis, în vârstă de 52 de ani, a observat umflătura roșie în luna aprilie a anului trecut, dar nu și-a făcut prea multe griji până când aceasta a devenit „foarte inflamată”.

Când a apăsat-o și nu se oprea din sângerare, a mers la medicul ei, care a suspectat imediat că este vorba de cancer.

În urma unei biopsii, Michelle a fost diagnosticată cu carcinom bazocelular, o formă obișnuită de cancer de piele, și a fost supusă unei intervenții chirurgicale pentru a îndepărta formațiunea.

În prezent, Michelle se recuperează după operație, dar medicii speră că nu va avea nevoie de alte tratamente.

„Am fost în stare de șoc când am aflat. Nu auzisem niciodată de carcinomul bazocelular”, a declarat femeia, scrie Mirror. „A fost foarte tare, ca un vulcan sub piele. Mă plimbam cu prietena mea și, dintr-o dată, s-a oprit și mi-a zis că este mov, iar eu am spus că este doar un coș. Eram în faza de negare. M-am gândit 'ce caut eu să am un coș la 52 de ani. O să treacă', îmi tot spuneam. Se umfla și se retrăgea. Îmi amintesc că îl strângeam și nu ieșea nimic. Apoi a sângerat și a sângerat, timp de o săptămână”.

Michelle a mers la medicul ei în februarie 2023 și i s-a spus că arată ca un cancer de piele. Femeia a fost apoi supusă unei reconstrucții cu lambou nazal la spitalul Ormiston, Auckland, în aprilie 2023, pentru a îndepărta formațiunea și a trage pielea nasului peste gaură.

