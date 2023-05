A călătorit până în Bali pentru a-și face „tatuajul visurilor”, dar totul a luat o turnură neașteptată. „Sunt șocată”

Influencerul australian s-a filmat în timp ce plângea și a postat videoclipul pe TikTok, scrie Daily Star.

Tia Kabir, în vârstă de 19 ani, susține că a călătorit tocmai în Bali pentru a-și face „tatuajul visurilor ei”, însă rezultatul a fost pe departe cel dorit de ea.

Tânăra i-a arătat artistului tatuator desenul și fontul dorit pentru ca mai apoi să fie transferate pe antebrațul ei. Însă, tatuatorul nu a respectat dorința tinerei și a schimbat desenul fără a-i mai cere permisiunea, iar influencerul a ajuns să aibă tatuat pe mână „Energy Angel”.

„Așa că am venit în Bali pentru a-mi face un tatuaj, da, și am visat să îmi fac acest tatuaj pentru că nu mi le fac tot timpul. Îmi fac unul cam la câteva luni. Aveam o bucată de hârtie pe care scria „Angel Energy”, dar nu s-a încadrat pe brațul meu. Așa că, după ce mi-a micșorat scrisul, m-am trezit că aveam pe braț tatuat „Energy Angel”. Abia după ce a fost gata am verificat. Sunt șocată”, a spus tânăra în filmulețul postat pe TikTok.

Glumele și ironiile la adresa tatuajului ei nu au întârziat să apară.

„Fă-ți un alt tatuaj pe care să scrie 'Fără Ragrete'”, a comentat un utilizator TikTok.

„Dormeai când ți-au pus șablonul?”, a comentat altul.

Cu toate acestea, alții au fost mai înțelegători și au încercat să o asigure că „nu a fost chiar atât de rău”.

„Ei bine, cel puțin îngerul este acolo”, a comentat un alt utilizator.

Tia Kabir a revenit cu o actualizare a întâmplării prin care a trecut și spune că salonul a decis să-și repare greșeala. Acum, femeia are tatuat pe braț „Energy of an Angel”.

Dată publicare: 15-05-2023 21:41