„La piață. Revuluția”, un spectacol de operă și balet cu decor realizat din deșeuri electrice. Detalii la iLikeIT

Este o premieră pentru această scenă artistică din țara noastră și poate începutul unei noi tendințe.

Alexandru Nagy, regizor: „E prima dată când realizăm un spectacol din materiale reciclate. Le spunem noi așa, la modul generic, pentru că am evitat investițiile foarte costisitoare și am încercat să facem din ceea ce aveam. Abia a fost premiera, pe 1 și 2 iulie. Spectacolul intră în stagiunea permanentă a Operei Naționale București. El se numește `La piață. Revuluția`, care este primul balet românesc compus de Mihai Jora. Decorul este construit din tot felul de materiale reciclate. Este o rulotă, am construit două module în care am inserat tot felul de electrocasnice. Este un spectacol modern din toate punctele de vedere. Spectacolul prezintă cei 33 de ani care au trecut de la Revoluție”.

