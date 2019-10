Vaticanul lansează mătăniile high tech. Cum îi ajută pe cei care vor să se roage

Vaticanul intră în epoca gadgeturilor. O companie taiwaneză a dezvoltat, alături de experți de la Vatican, un rozariu high tech.

Este vorba, de fapt, despre un dispozitiv ascuns în cruciuliță, care se conectează la o aplicație instalată pe telefonul mobil.

Posesorul acestuia primește notificări când trebuie să se roage, dar și ce rugăciuni trebuie să spună. Totul, pentru a-i încuraja pe tinerii pasionați de tehnologie să se roage mai mult.

La prima vedere, acest rozariu arată aproape la fel ca unul tradiţional: o brăţară cu zece mărgele şi o cruciuliţă. Înăuntrul acesteia, însă, e un dispozitiv care se poate conecta prin bluetooth la o aplicaţie de pe telefonul mobil.

Fr. Frédéric Fornos, SJ, Director of the Pope's Worldwide Prayer Network: „E ideal pentru tinerii care vor să învețe cum să se roage și încă nu știu foarte bine cum să facă asta. E și un memento potrivit, pentru că-ți amintește de trei ori pe zi să te rogi. În plus, în aplicație sunt și toate rugăciunile.”

Rozariul activează aplicaţia atunci când posesorul lui îşi face cruce. Credincioşii pot opta apoi să citească rugăciunea clasică sau alte rozarii tematice, care sunt actualizate anual.

Mons. Lucio Ruiz, Secretary of the Vatican Dicastery for Communication: „Trăim într-o cultură digitală, unde resursele digitale nu sunt o unealtă, dar sunt un spațiu de locuit. E un spațiu locuit de omenire, mai ales de noile generații.”

Printre alte funcţii, brăţara inteligentă ţine socoteala rugăciunilor, numără de câte ori se roagă posesorul rozariului şi îi aduce acestuia aminte când e timpul să spună o rugăciune.

Juan della Torre, CEO and Founder of La Machi Communication: „Nu mi-aș fi imaginat niciodată că această inovație ar putea să-i ajute pe oameni să practice această veche și iubită rugăciune a bisericii, sfântul rozariu.”

În plus, e-rozariul, aşa cum a fost numit, adună şi informaţii despre sănătatea posesorului, la fel ca o brăţară de fitness. Gadgetul a fost creat de o companie taiwaneză, care a lucrat îndeaproape cu oficiali de la Vatican.