TikTok va introduce o nouă funcție. Vor fi vizate și persoanele care nu au mulți urmăritori

Una dintre cele mai mari rețele sociale anunță că va pune în funcțiune, de luna viitoare, un filtru special în acest an electoral. Tot conținutul cu referințe politice de pe Tik Tok va fi publicat și verificat într-o secțiune specială.

De altfel, reprezentanții platformelor de socializare susțin ca vor investi miliarde de euro pentru a combate răspândirea informațiilor false.

În România, în fiecare lună aproape 7,4 milioane de oameni folosesc aplicația Tik Tok.

Cu aproape 140 de milioane de europeni care se petrec zilnic ore intregi pe aplicație, compania TikTok a decis ca anul acesta să introducă o nouă funcție, o pagină ce va grupa automat toate informațiile despre alegeri.

Toate postările care avea referințe politice vor fi publicate într-o rubrică nouă pe TikTok. Compania speră ca prin această funcție, informațiile false sau mesajele extremiste să fie eliminate mai ușor din aplicație.

Verficarea videoclipurilor va fi făcută, nu doar cu Inteligența Articificială, ci și cu ajutorul unor experți.

Propunerea ca experții să verifice conținutul publicat, vine dintr-o directivă Europeană, tocmai pentru a combate răspândirea de informații false.

Victor Negrescu: ”Conform recomandărilor făcute în Directiva Europeană vom avea inclusiv persoane, actori neguvernamentali care se vor ocupa de filtrarea umană a acestor informații. Cel mai probabil nu toate postările vor fi identificate ca atare și mai ales o să se concentreze pe acele postări care vin dinspre partidele politice sau dinspre personalitățile politice cunoscute în spațiul public.”

Vor fi vizate și persoanele care nu au un număr mare de urmăritori, dar care vor comenta anumite decizii politice.

Continutul va fi verificat de specialiști din toate țările europene, inclusiv din România. Numărul utilizatorilor depășește 7 milioane în fiecare lună in Romania.

Sincron Radu Ștefan - consultant în domeniul inteligenței artificiale. Tocmai de aceea un conținut politic ar putea ușor să intre în algoritmul acesta de a maximiza clickurile. Pentru că asta urmăresc modele de AI, să maximizeze clickuri, iar un conținut politic și mai ales unul greșit ar putea să ajungă foarte repede în acest mecanism. De aceea avem nevoie de oameni și experți? Exact, tocmai ca aceste informații să nu fie preluate într-un mod greșit și să fie amplificate de un sistem automatizat.

Noua funcție a mai fost folosită și în alte țări europene la alegeri.

Sincron Likasz Gabler - Manager pentru politici publice și relații guvernamentale la TikTok Am dezvoltat acest instrument încă din anul 2021. A fost primul an în care a fost folosit la alegeri. În Europa, cel mai recent în regiunea noastră, am folosit funcția la alegerile din Polonia și Slovacia

În cazul în care se dovedește că informația publicată este falsă, contul utilizatorului va fi blocat.

