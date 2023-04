Telefoanele la preț accesibil, tot mai performante. Aduc funcții sau dotări disponibile cândva pe modelele mult mai scumpe

REALME C55

Costă puțin sub 1000 de lei și-n cutie vine cu încărcător de 35W și husă. Are un ecran de 6,7 inch capabil de o rată de refresh de 90hz. Pentru aplicații de social media și conținut video e un telefon capabil. Procesorul este un Mediatek Helio G88. Are o singură cameră foto care face fotografii decente pe lumină bună.

Samsung Galaxy A14, A34 și A54

Trei telefoane din Seria A de la Samsung, trei dintre cele mai vândute modele la nivel mondial. Sunt telefoane de buget cu preț de pornire de la 1000 de lei și urcă până la 2200 de lei pentru A54.

A14 - Are un ecran de 6.6 inch, cu tehnologie LCD mai veche dar știe 90 de hz. Procesor Exynos 1330. Camera principală are 50 de megapixeli, o cameră pentru macro de 2 megapixeli și încă una pentru profunzime (bokeh).

A34 - Câteva sute de lei în plus aduc un ecran tot de 6.6 inch dar cu tehnologie AMOLED și 120hz. Procesorul este fabricat de MediaTek (Dimensity 1080). Camera principală are 48 de megapixeli și avem și un senzor 8 MP ultrawide. Un punct forte este și bateria de 5000 mAh.

A54 - 6.4 inch, AMOLED, 120 de hz și procesor Exynos 1380. Cameră principală de 50 de megapixeli (wide) iar cea ultrawide are 12 megapixeli. Poate să filmeze la rezoluție 4K. Camera de selfie are 32 de megapixeli.

Vivo X90 Pro

Flagship-ul celor de la Vivo cu focus pe camere foto. Vine cu ecran de 6.78 inch, AMOLED, 120 hz și procesor Mediatek Dimensity 9200 (similar în performanțe cu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2). Avem cameră wide de 50.3 megapixeli, 50 de megapixeli și pentru telephoto și 12 megapixeli pentru ultra wide. Poate să filmeze 8K la 24 de cadre pe secundă.

Motorola Edge 40 Pro

Acesta este cel mai nou flagship Motorola. 4200 de lei pentru un telefon cu procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Ecranul are 6,67 inch și știe 165hz.

Pe spate avem trei camere foto:

- 50 de megapixeli wide (camera principală)

- 50 de megapixeli ultrawide

- 12 megapixeli telephoto

- Camera de selfie are 60 de megapixeli.

Dată publicare: 07-04-2023 08:56