O echipă din România a creat un program care poate da viață unui avatar bazat pe o persoană reală

Iulia Ionescu: ”Am crezut că mai durează ceva timp până când varianta mea digitala îmi va prelua locul de muncă, dar iată că se întâmplă mai repede”.

Tehnologia este aici.

Invitat la iLikeIT a fost Alex Iancu de la Humans AI: ”Da, cu siguranță ar putea să prezinte știrile. În momentul de față, după cum ai văzut și tu când ai fost la noi la birou zilele trecute, noi te-am filmat cu o cameră profesională, calitate 4K. Apoi, imaginile au fost prelucrate și preluate de către un AI, care apoi ți-a creat ție avatarul digital, folosindu-se de synthetic media”.

Iulia Ionescu: ”Ce m-a bucurat pe mine personal a fost faptul că tot procesul acesta nu a durat foarte mult și nici nu am fost nevoită să port altceva pe mine. Eu îmi făceam griji că e nevoie și de ceva senzori, dar a trebuit doar să iau un loc pe un scaun, să mă așez în fața camerei și să fiu filmată. Ce m-a ajutat într-adevăr a fost faptul că am putut să am un pronter, așa cum am și aici în platou. Și, foarte important, textul pe care l-am recitat, pentru că chiar am recitat acel text, era foarte ciudat, nu avea nicio logică. Este gândit într-un anumit fel. Pentru a-mi înregistra vocea.”

Sursa: Pro TV Dată publicare: 01-10-2022 11:53