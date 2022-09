Noutățile din tehnologie, prezentate la IFA Berlin. Cum arată dulapul care îți calcă și dezinfectează hainele

Mașina de spălat rufe care poate fi controlată de la distanță, dulapul care îți calcă și dezinfectează hainele sau unul dintre cele mai mari televizoare fabricate vreodată sunt doar o parte dintre tentații.

Peste 1000 de expozanți din 46 de țări sunt prezenți zilele acesta la IFA Berlin. Se vorbește mult despre eficiența energetică, electrocasnicele conectate la internet și ecrane mari și flexibile.

Printre altele, la târg a fost prezentat și un laptop, aparent obișnuit, dar căreia i se poate scoate tastatura, aceasta mutându-se pe ecran. Poate fi folosit și pe post de computer. Produsul va fi lansat în câteva luni și va costa 4.000 de euro. Și nu este singurul ecran spectaculos de la targul din Berlin.

Cel mai mare televizor OLED fabricat vreodată are 97 de inch sau 246 de centimetri, iar prețul estimat de lansare este de peste 10.000 de euro.

Nu lipsesc nici electrocasnicele viitorului - mașini de spălat, frigidere și multe alte produse care au inteligență artificială.

A fost prezentată și o mașină de spălat rufe care poate fi controlată de la distanță cu ajutorul unui telefon mobil. Este și foarte eficientă, folosește foarte puțină apă pentru fiecare spălare. Are și câteva funcții în plus față de o mașină de spălat obișnuită adică știe să dezinfecteze hainele sau să le reîmprospăteze pentru o nouă purtare.

Și un dulap care știe să calce cu aburi sau să dezinfecteze hainele și-a făcut apariția la târg. Are un loc special pentru încălțăminte și poate fi controlat fie prin butoane, prin telefonul mobil.

La mare căutare sunt și panourile solare sau bateriile portabile cu capacitate mare de stocare - bune să le avem în casă pentru situații de urgență, ori în călătorii.

O baterie portabilă care cântărește puțin peste un kilogram și poate încărca un laptop chiar și de cinci ori. Are o priză de 12 volți pentru diverse accesorii de mașină, cum ar fi un compressor pentru umflat roți sau un frigider portabil. Are patru porturi USB pentru încărcare rapidă de telefoane mobile, o priză de 220 de volți. Poate fi încărcată ușor acasă, la o priză obișnuită, ori la un panou solar, ca cel de aici care are o putere de 160W.

IFA Berlin este cel mai mare târg de electronice, electrocasnice și bunuri de larg consum din Europa.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 02-09-2022 18:37