Interviu cu Mihai Ivan, românul care a câștigat cu echipa sa una dintre cele mai mari competiții de jocuri video din lume

16.000 de spectatori au urmărit live concursul, care a avut loc pe Royal Arena în Copenhaga.

Competiția a fost organizată de compania românească PGL.

Românul se numește Mihai Ivan, are 24 de ani și a fost invitat în studioul iLikeIT pentru a sta de vorbă cu Marian Andrei.

Marian Andrei: Cum cât de multă muncă a fost pentru o astfel de finală dusă până la capăt până în ultimul meci decisiv?

Mihai Ivan: ”Foarte mult de muncă. Avem boot camp-uri, care sunt un fel de cantonamente, ca la fotbal și durează, nu știu, poate să dureze și o săptămână, 2 săptămâni, depinde cât vrem să facem. Și înainte de turneul ăsta am avut 2 săptămâni, boot camp, după aia am avut calificările și după aia am început să ne jucăm la turnelul ăsta, ceea ce înseamnă multe, multe ore în spate.”

Marian Andrei: Ce înseamnă Counter-Strike 2? Că acesta este jocul pe care pe care-l voi îl jucați. De ce este atât de urmărit?

Mihai Ivan: ”Este, dacă nu mă înșel, cel mai urmărit joc pe calculator, adică se uită foarte, foarte multă lume. Jocul este foarte simplu, dar dacă vrei să ajungi PRO ...”

Marian Andrei: Sunt echipe, cinci jucători în fiecare echipă ...

Mihai Ivan: ”Da, sunt cinci jucători în fiecare clipă, de obicei la nivel profesionist ai și un antrenor, manager, ajungi la psiholog, unii au și fizioterapeut. Este fix fix ca la fotbal, același sistem.”

Marian Andrei: Și atunci, dacă noi doi am juca împreună acest joc, ce avantaje ai avea tu față de mine foarte mult?

Mihai Ivan: ”Foarte multe. Pe lângă faptul că am antrenament, adică mie mi-ar fi ușor să înving doar din mouse, pot să stau și pe lockere din punctul meu de vedere, dar față de, nu știu, un jucător normal care s-a jucat deja, nu știu, să zicem 2-3 ani, experiența ajută foarte mult.”

Marian Andrei: Câți ani ai tu?

Mihai Ivan: ”24”.

Marian Andrei: Și de cât timp joci Counter-Strike?

Mihai Ivan: ”Mă joc Counter-Strike Go, pentru că a fost CS GO prima dată, mă joc din 2013, dar Counter, așa, normal, mă joc de când eram mic.”

Marian Andrei: La nivel competitiv, când ți-ai dat seama că ai talent și că ai putea să ajungi pe scena mare? O scenă care a fost urmărită simultan de 1,1 milioane de oameni ..

Mihai Ivan: ”Nu, în final a fost 1,8..”

Marian Andrei: Wow, deci aproape câte un meci de fotbal?

Mihai Ivan: ”Da, da. Păi a fost, a început ca un hobby la început, cum începe pentru toată lumea, pentru că practic e un joc pe calculator. Și nu m-am gândit niciodată că o să ajung unde am ajuns. Adică este ceva care ... nu poți să te gândești.”

