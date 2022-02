iLikeIT. Echipa de robotică a României a urcat pe podium la Campionatul Internațional de la Sankt Petersburg

România a fost reprezentată cu succes la una dintre cele mai mari competiții de robotică din lume. Ne putem lăuda cu locul al doilea.

O parte din echipa câștigătoare a venit în ediția de vineri a emisiunii iLike IT.

„Noi am fost în Sankt Petersburg, în Federația Rusă, la Campionatul de Robotică. Decizia am luat-o cam în ultimul moment, deorece noi nu avem pregătită chiar toată logistica. Momentan, nu se mai acordă vize turistice pentru oamenii care doresc să ajungă în Federația Rusă. Ne-au ajutat cei la Ministerul Afacerilor Extere, în ultimul moment, și le mulțumim pentru acest gest. Am reușit să strângem o echipă relativ micuță și am ajuns în Sankt Peteresburg. A fost o întreagă aventură. Ne-au fost confiscate bateriile, am avut o mică întârziere... a fost incredibil. În momentul în care am ajuns acolo, ne-am pomenit că există restricții COVID destul de puternice și concursul a trebuit să fie mișorat drastic”, a declarat Ionuț, membru al naționalei României de robotică.

Robotul conceput de români are și piese printate 3D

„Tema de anul acesta a Compionatului Mondial de Robotică se schimbă radical. În fiecare an, robotul trebuie să facă altceva. Să nu uităm, acest concurs are un scop educativ. Anul acesta, reobotul trebuie că colecteze câteva elemente, precum cuburi și bile și să le depună într-un taler, cu trei etaje. Într-un teren, roboții se luptă între ei, se duelează patru”, a completat Ionuț.

„Robotul conține vreo 50-60 de piese, printre care și piese printate de noi. Anul acesta e foarte avantajos să ai un robot îngust, ca să poți încăpea printr-un spațiu din teren. Avem această versiune a robotului cam de la sfârșitul anului trecut”, a spus și Andrei, un alt component al naționalei României de robotică.

Citește și iLikeIT. Cum arată robotul care poate recreea picturi celebre