Dependența de tehnologie, transformată în artă de o româncă. Ce impact are asupra noastră timpul pe care îl petrecem online

Tehnologia, internetul și rețelele sociale au devenit subiectul unor lucrări artistice. O româncă ne explică, prin arta ei, ce impact are asupra noastră timpul pe care îl petrecem online



Andreea Toma: „Arta legată de tehnologie o fac de șase ani. A fost o analiză în jurul meu și am descorit că și eu am această dependență de tehnologie, de telefon, în pricipal, de smartphone, de aplicațiile de pe smartphone. Acest proiect l-am dus pe calcane, în 10 orașe din țară, printre care Sibiu, Târgu Jiu, Petroșani, București, Galați, Bacău. Astfel, am prezentat această dependență publicului stradal. Cumva, în toate lucrările încerc să am două generații, cea a copiilor și cea a bunicilor. Generații care au trăit în stiluri diferite, care nu au avut aceleași dependențe”.

Mai multe detalii despre acest subiect puteți afla din clipul video de mai sus.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 10-04-2023 10:27