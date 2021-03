Cum să ne ferim de hackeri, în perioada în care majoritatea muncim de acasă. Parolele pot fi memorate în siguranță

Cum să păstrăm în siguranță adresa de e-mail și conturile de pe site-urile pe care le folosim frecvent, aflăm din emisiunea iLikeIT.

E nevoie de o parolă mai complicată decât 1234 și semnul exclamării. Marian Andrei explică cum pot fi ținute minte parole din ce în ce mai complicate, care să fie diferite pe fiecare site în parte, pentru a nu putea fi exploatate de o persoană rău intenționată.

Cea mai la îndemână metodă, și de cele mai multe ori gratuită, este folosirea unui manager de parole.

Marian George Andrei: „Există mai multe variante, inclusiv în browserul preferat, se numește manager password și aici sunt toate conturile cu parole pe care browserul le ține minte. Este valabil și pentru aplicații precum „password manager” sau „one password” și aici le poate salva pe absolut toate.

Poți folosi o variantă de autentificare în doi pași, poți să conectezi și telefonul, în momentul în care te loghezi în această aplicație primești un SMS iar acel cod îl bagi în aplicație după ce primești și parola inițială, ca să verifici că ești tu, adică trebuie să ai telefonul lângă tine.

În această perioadă pentru că lucrăm foarte mult de acasă, există foarte multe riscuri să fim atacați, de fapt cea mai mare vulnerabilitate suntem noi, de fiecare dată.”

Dar cum ajung hackerii să afle parolele noastre, pentru ca apoi să folosească datele noastre în interesul lor? Explică Marian Andrei.

„E așa numita „inginerie socială”, nu încerci să spargi parola literă cu literă, cifră cu cifră, ci pur și simplu încerc să aflu ce-ți place ție și încerc să mă împrietenesc cu tine pentru ca la un moment dat tu să-mi divulgi un secret, de cele mai multe ori așa se întâmplă, dar sunt și cazuri în care se folosește, așa se numește, „forța brută”, literă cu literă. Ca să verificați dacă ați fost atacați în ultima perioadă, de exemplu, există un site „have I been pwned”, am introdus adresa mea de mail și aici îmi spune în ce baze de date sparte a apărut adresa mea de mail, inclusiv cu parole.

Inclusiv pe iPhone, aici este kitchen, și iPhone-ul ține minte fiecare parolă pe care eu o introduc pe un site, și imi spune aici „security recomandation”. Eu am 94 de recomandări de securitate, eu n-am făcut nimic, dar telefonul îmi ține minte, din spate, conturile, și îmi spune uite, pe google.com folosesc parola asta pe mai multe situri, ceea ce nu e recomandabil. Îmi pune, uite, că adresa mea de mail a apărut cu tot cu parolă pe o bază de date și un hacker poate să o cumpere.”