Cum a devenit fotografia de iarnă un adevărat fenomen pentru internauți. Detalii la iLikeIT

Zilele acelea în care afară ninge ca-n povești sunt și ocazii ideale pentru fotografii.

Dragoș Asaftei, fotograf: „Se pare că fotografiile de iarnă făcute pe stradă, noaptea, când nu e nimeni pe stradă, au stârnit plăcerea internauților. În urmă cu 10 ani am început prima serie de fotografii. Mă aflam întâmplător, seara, prin oraș, și a început să ningă destul de tare. Am văzut că orașul era așa... neatins, era o liniște teribilă nemaiîntâlnită. La un moment dat auzeai cum lovesc fulgii, fie o bancă, fie asfaltul. De atunci am tot continuat, la fiecare primă ninsoare abundentă din sezon”.

Mai multe detalii aflați din clipul video de mai sus.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 29-01-2024 10:43